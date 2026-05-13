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娛樂 最新消息

NONO性侵兩案獲判無罪！小紅老師沉痛發聲：壞人自有天收

NONO性侵兩案獲判無罪。（資料照，記者塗建榮攝）NONO性侵兩案獲判無罪。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者傅茗渝／台北報導〕「NONO」陳宣裕涉嫌性侵與猥褻多名女性，案情今（13）日再傳進展。針對另案起訴之按摩店性侵及車內猥褻兩起案件，士林地院今審理終結，因合議庭認為事證不足以形成有罪確信，判決NONO無罪，全案仍可上訴。

據悉，該兩起案件被害人分別為按摩店員工及一名社群認識的女性，前者指控NONO於消費時強行性侵，後者則稱約會出遊時遭強吻揉胸。儘管案件歷經高檢署撤銷不起訴處分並發回重啟調查，士檢隨後依強制性交、強制猥褻罪嫌起訴，但士院最終仍維持無罪判定。

「吹哨者」小紅老師在得知判決結果後，沈痛發聲表示：「我現在不知道該說什麼，難過到說不出話，聽到這個消息我真的很震驚。先讓我們情緒緩緩，後續收到判決書再跟律師討論相關問題。我相信，壞人自有天收！」字裡行間流露出無力感。

NONO雖在此兩案獲判無罪，但他先前已被起訴的7次犯行中，二審高等法院上月已針對強制性交未遂部分，維持2年6月徒刑。

☆現代婦女基金會 性侵害防治服務專線02-7728-5098分機7☆

☆尊重身體自主權，遇到性騷擾勇於制止、勇敢說不，請撥打113、110☆

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