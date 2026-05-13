樂迷暴動！血肉果汁機、傷心欲絕5月強襲基隆港 日系搖滾新雄閃電登台

〔記者傅茗渝／台北報導〕基隆年度最具代表性的音樂盛事「愛嶼搖滾」即將於5月23日、24日在國門廣場震撼登場，主辦單位於今日（13日）盛大舉辦記者會，現場眾軍聚集，為即將登場的音樂祭展開前波熱潮。

重金屬霸主「血肉果汁機」壓軸登場。（基隆市觀光局提供）

今年音樂祭，除邀請引發樂迷暴動的壓軸卡司「血肉果汁機」與「傷心欲絕」外，更拋出驚喜震撼彈，首度公開兩組正值巔峰的日本搖滾戰隊Maki與KUZIRA跨海參戰。這對出身名古屋與岐阜、在日本具備萬人動員實力的搖滾雙雄，首登台灣演出，將在基隆港邊集結，為台灣樂迷帶來原汁原味的日系搖滾能量。Maki憑藉主唱沙啞且具爆發力的嗓音，正在進行31場次的日本全國巡迴；而隸屬於傳奇廠牌PIZZA OF DEATH的KUZIRA，則以極速旋律穩坐萬人音樂祭衝撞區王者寶座，兩團的加入無疑將活動期待值推向最高峰。

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KUZIRA首度跨海登台演出。（基隆市觀光局提供）

2026「愛嶼搖滾」規模空前，兩天活動集結42組超強卡司，於三大舞台輪番熱力開唱，表演名單除國內頂尖大團外，也包含日前從校際大賽脫穎而出的4組潛力新秀。基隆市副市長邱佩琳於記者會表示，愛嶼搖滾是基隆5月的指標盛事，透過校際徵選挖掘音樂新血一直是活動核心。今年適逢西班牙發現基隆400年的重要里程碑，市府特別邀請校際冠軍「Snake 樂團」在記者會現場演唱基隆400主題曲，並透過擴大邀請日本名古屋樂團開唱，宣示要將基隆打造成接軌國際的音樂祭典。

「羊米人」邀請樂迷一同到基隆同歡。（基隆市觀光局提供）

記者會現場也邀請到樂團「羊米人」帶來精彩開場，該團吉他手盛宇是道地的基隆囝仔，在演出後感性分享回到家鄉表演的興奮心情。盛宇說基隆港的海風與獨特的港都氛圍是他創作的養分，並盤點心中最愛的基隆美食，邀請全台樂迷在活動期間來到基隆一同狂歡。此外，近年人氣高漲的重金屬樂團「固定客」主唱島楎及貝斯手大君也現身力挺，除了與後輩「Snake 樂團」大方分享舞台經驗並熱烈互動外，更在現場號召全台樂迷齊聚基隆港邊，用最熱血的音牆再造愛嶼搖滾的活動巔峰。特別值得一提的，還有今年的贊助企業台灣啤酒，也在記者會中首次公開基隆限定款罐裝啤酒，呼應基隆400專屬的特仕感！

福夢今年已是第三度參戰愛嶼搖滾。（基隆市觀光局提供）

面對樂迷的引頸期盼，首度在基隆愛嶼搖滾登場的壓軸大團「血肉果汁機」展現霸氣，預告當天會有特別驚喜，更呼籲觀眾別保留體力，「釋出你所有最後的能力和力氣一起玩得盡興吧！」而去年炸翻全場、今年三度參戰的「福夢FUMON」也透露，今年有新團員加入，將激發出不同的音樂能量，更念念不忘基隆的「營養三明治」與廟口滷肉飯，期待再次感受基隆觀眾如海風般熱情的能量。

除了聽覺盛宴，主辦單位更與在地商圈深度對接，推出期間限定的「2026愛嶼搖滾 基隆商圈滿額贈」活動。即日起至5月24日止，民眾只要在「愛嶼搖滾合作商家」消費滿額，即可憑發票或單據於活動期間至服務台，兌換極具收藏價值的「活動限定迷你CD吊飾」或「雙層觀光巴士雙人套票」，邀請大眾在享受音樂之餘，也能深度漫遊基隆商圈，體驗這座港都的多元魅力。

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