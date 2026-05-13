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坎城影展》東西方影后一同宣布開幕！《魔戒》大導獲頒榮譽金棕櫚笑虧「風水輪流轉」

開幕式由88歲傳奇影后珍芳達與曾擔任坎城評審的鞏俐一同宣布開幕。（路透社）開幕式由88歲傳奇影后珍芳達與曾擔任坎城評審的鞏俐一同宣布開幕。（路透社）

〔娛樂頻道／綜合報導〕第79屆坎城影展於台灣時間今（13日）凌晨正式揭開序幕，開幕式由88歲傳奇影后珍芳達，與曾擔任坎城評審的鞏俐一同宣布開幕，兩人更在全球影人面前用中文高喊：「第79屆坎城電影節開幕！」

鞏俐表示，珍來自西方，她則來自東方，「今晚我們站在一起，這就是坎城影展的魔力，電影超越語言、文化與世代，訴說著我們共同的『人類情感』，允許我們相遇、相通，這就是電影的力量。」

珍芳達則談到當今分裂的政治與社會氛圍：「我相信『聲音』的力量，無論是銀幕內外，尤其是現在走上街頭的聲音。電影一直是一種抵抗行為，因為我們訴說的故事塑造了文明，為邊緣化族群帶來共情。讓我們一起慶祝大膽、自由與激烈的創作行為。」

頒發了象徵終身成就的「榮譽金棕櫚」給《魔戒》三部曲金獎導演彼得傑克森。（路透社）頒發了象徵終身成就的「榮譽金棕櫚」給《魔戒》三部曲金獎導演彼得傑克森。（路透社）

開幕式也頒發了象徵終身成就的「榮譽金棕櫚」給《魔戒》三部曲金獎導演彼得傑克森，片中飾演「佛羅多」的伊利亞伍德也一同出席擔任頒獎人。伊利亞感性表示：「對當時才18歲的我來說，《魔戒》不只是佛羅多旅程的開始，也是我人生旅程的起點，所以彼得，我真的不知道該怎麼感謝你。」

伊利亞也提到，導演彼得傑克森成長於一個當時幾乎根本沒有電影產業的國家（紐西蘭），「但這從來不可能阻止他，他就是會想辦法做到。」全場響起如雷掌聲。彼得傑克森和伊利亞熱情擁抱後，談起1987年拍攝人生首部長《宇宙怪客》，直言很開心在坎城影展的市場展獲得青睞，「如果這部片當年沒有在這裡的市場賣出去，我現在大概已經回到紐西蘭繼續做雕版工作了。幸好，它賣得非常好，也開啟了我的導演生涯。」

彼得傑克森也回憶2001年帶著《魔戒》20分鐘的片段來到坎城時，其實遭受外界高度質疑，因華納兄弟當時正準備出售發行該片的「新線影業」，他開玩笑地引用目前華納正被派拉蒙天舞收購的消息笑虧：「真是風水輪流轉。」

他也提到相當難忘當時還在山丘上的一座城堡裡接受媒體訪問，「那場豪賭改變了大家對電影的看法，等到《魔戒首部曲：魔戒現身》12月上映時，觀眾已經產生了一股期待感，而那份期待如果沒有坎城，是不可能出現的。」

第79屆坎城影展於當地時間5月12日至5月23日舉行。

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