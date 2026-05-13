金曲37》周湯豪廝殺三金歌王 「他」大方祝賀「發票都中獎」

盧廣仲是金曲獎常客。（資料照，三立提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕金曲37「最佳華語男歌手」獎戰況激烈，由張震嶽、盧廣仲、周湯豪、Gummy B、裘德廝殺，盧廣仲已是「三金大滿貫得主」，這次再度角逐歌王，盧廣仲表示：「謝謝大家，祝大家發票都中獎。」

盧廣仲是金曲獎常客，曾拿過「年度歌曲獎」、「最佳作曲人獎」與「最佳新人獎」，這次再以《傷心早餐店》取得入圍門票。

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張震嶽入圍歌王，《跟著感覺走》也入圍最佳華語專輯。（資料照，FMA提供）

張震嶽相隔12年發片，成績非常亮眼，除了入圍歌王，《跟著感覺走》也入圍最佳華語專輯，再以《媽媽的眼睛》角逐最佳作詞人獎、《浪人的…》拚最佳作曲人獎，張震嶽表示：「謝謝大家的喜歡，跟這麼多喜歡音樂的朋友一起入圍很開心，大家一起加油。繼續做好的音樂，以烈～」

Gummy B首度搶歌王。（資料照，北流提供）

《大嘻哈時代2》亞軍Gummy B首度搶歌王，他則說：「昨天太早睡，今天太早起喝了兩杯咖啡，不確定手抖是心悸還是興奮。感謝各方祝福，恭喜各位入圍的朋友們，金曲見。」

周湯豪首度角逐歌王。（資料照，記者王文麟攝）

周湯豪也是首度角逐歌王，他說：「從最初的唱跳歌手，再到一路努力做自己喜歡的音樂，累積了很多能量，然後開始全創作、製作……。今年因為搖滾專輯首次以歌手身份入圍，老實說還沒反應過來，但知道身邊的人都很開心，這就是我感到最有意義的了，很謝謝大家！」

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