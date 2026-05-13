信義區街頭熱舞爆紅到國外 釣出本尊親自回應：叫我台版席琳狄翁

潘若迪（右）神複製席琳狄翁。（翻攝自臉書）

〔記者邱奕欽／台北報導〕台北信義區近日再度出現街頭熱舞畫面，沒想到竟意外紅到國外！外國旅遊網紅在當地巧遇一群舞者拍片，好奇發文詢問主角身分，結果竟釣出62歲「有氧天王」潘若迪親自現身留言，還幽默自稱「台版席琳狄翁」，意外掀起網友們暴動。

旅遊網紅Kayla Cosmos 12日在社群平台曬出2段影片，透露自己在信義區逛街時，看見大批舞者聚集拍攝舞蹈影片，不僅現場圍滿民眾，還有許多人拿手機錄影，讓她忍不住發文詢問：「Anyone in Taiwan know who this is? I’m tryn to catch this video when it’s out.（有任何在台灣的人知道這是誰嗎？我想等影片上線時收看。）」而畫面中身穿粉色上衣、牛仔長褲熱舞的男子，很快就被台灣網友認出正是62歲的潘若迪。

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更讓人驚喜的是，潘若迪本人事後竟親自現身留言，「Hi everyone, let me introduce myself. My name is Eddie Pan, but you can also call me Céline Dion.（大家好，讓我來自我介紹一下。我叫Eddie Pan（潘若迪），但你們也可以叫我席琳狄翁。）」一句「台版席琳狄翁」瞬間讓網友笑翻，還有人貼出他與Céline Dion的對比照，讓原PO也忍不住驚呼「OMGGGG. I LOVE.（我的天啊啊啊！我超愛！）」

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