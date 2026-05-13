金曲37》白冰冰暌違28年角逐金曲歌后！將迎71歲生日曝心聲

〔記者林欣穎／台北報導〕第37屆金曲獎今（13）日揭曉入圍名單，其中，白冰冰以《喝酒講酒話》暌違28年入圍台語歌后，將對戰鄭宜農、秀蘭瑪雅，而她昨天過71歲農曆生日，稍早得知入圍喜訊，她也開心表示這是最棒的生日禮物！

白冰冰入圍金曲獎。（民視提供）

昨天是白冰冰的農曆生日，她選擇前往台中永興宮參加建宮180周年平安福宴，與媽祖一起過生日。白冰冰笑說自己出道53年，這次入圍金曲獎很開心，「有一種老了才要嫁人的感覺。」白冰冰1998年以《望無夢中人》入圍第9屆金曲獎，多年後再次角逐歌后寶座，將要對決鄭宜農、秀蘭瑪雅、陳怡婷、PiA吳蓓雅，得知入圍消息，她開心且感恩地說：「要感謝今年滿滿的媽祖庇佑。」白冰冰對於得獎保持平常心，笑說如果得獎了會辦桌好好宴請大家。

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台中永興宮主任委員蔡雨詮 （右二）送上蛋糕，幫白冰冰慶生。（長興影視提供）

白冰冰提到自己今年受到媽祖協會的青睞，先後去了新港奉天宮、苗栗永貞宮，昨晚又帶著子弟兵「台一線」阿玟與東諺、蔡亞露、明亮、陳思瑋、Give me five、胡子萱到台中永興宮拜拜祈福，並參加晚上的平安福宴。昨正逢白冰冰的農曆生日，近300名粉絲組團前往應援，聲勢浩大。好友張瓊姿、曹金鈴也前往同樂，白冰冰還收到999朵紅玫瑰，事後得知價值25000元，讓她很開心。

白冰冰曾以《那天媽媽來看我》獲得金鐘獎迷你劇集／電視電影女主角獎，但卻從未獲得金曲獎，因此得知入圍她難掩興奮。工作忙碌之餘，白冰冰仍不忘初心，昨天忙完晚會，回到家中已半夜，今天一早又出席成立28年的「白曉燕基金會」例行會議，與警政署長張榮興及基金會成員共同開會。白冰冰強調，即使工作與活動行程滿檔，公益事業也絕不能少，目前正著手規劃基金會30週年的大型推廣活動。

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