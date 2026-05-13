哥哥爆性侵弟弟12年！泰國豪門接班人道歉：是小時候玩過頭

〔記者廖俐惠／綜合報導〕泰國啤酒集團Singha（勝獅）的第四代接班人Pi Scott被指控性侵弟弟長達12年，引發關注。Pi沉寂4天，昨天（12日）晚間透過老婆Mild的社群平台澄清，強調絕對沒有性侵弟弟，也將採取法律行動，以正視聽。

Pi昨天晚間透過影片親上火線，表示這次站出來是為了保護妻子以及還沒出生的孩子，因為這件事情已經對家庭造成影響。他強調絕對沒有做過性侵弟弟這種極其惡劣且令人作嘔的事，聽到弟弟竟然認為自己做過這種事情，讓他覺得非常難過，且親朋好友都能夠作證，他不可能做過這種事情。

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至於一段Pi承認性侵的錄音檔一事，Pi表示，完全不知道被錄音下來，但他推測可能是小時候和弟弟的對話內容，確實曾經吵架、互相欺負，有些只是兄弟間比較激烈的相處方式，但小時候還不知道什麼該做、什麼不該做，後來已經有向弟弟道歉，且強調絕對對弟弟沒有「那個方面」的意圖。

Pi也指出，其實在青少年時期，就因為在國外讀書，與弟弟分隔兩地。而弟弟聲稱全家人都對他很冷漠，Pi強調全家都有想幫助他，在各方給他支持，還陪他去看醫生，只是弟弟單方面斷聯，讓家人想關心也無門。Pi表示，沒有人希望家事攤在陽光下，今天出來發聲也不是想傷害任何人，不過家人還是會繼續和弟弟溝通，其他的就交給法律處理。

對於此段聲明，Mild的IG幾乎一面倒留言力挺，且有不少明星聲援；不過也有網友質疑，Pi是間接坦承錄音檔的存在，且事後跟弟弟道歉，「能做到這種承認的程度，感覺至少是猥褻的程度」、「人家12歲是孩子，你比他大6歲，也好意思狡辯自己是孩子？」看來這把火短時間仍難以熄滅。

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