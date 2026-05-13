邰智源見偶像余天「緊張詞窮」 揭多年往事：只能目送他離開

邰智源（左三起）、羅時豐主持《真料理兩鍋論》最新一集主題為追星族，主持人的粉絲們全都到場助陣。 （麥卡貝網路電視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕邰智源、羅時豐率領主持料理實境節目《真料理兩鍋論》，最新一集邀請到21位不同偶像名人的超級粉絲組成評審團，六位主持人們的忠實粉絲也來擔任評審，分享追星時跟偶像的難忘回憶，邰智源則透露自己的第一個偶像是余天。

回憶五十幾年前見到余天的故事，邰智源表示：「那時我才八歲，看過他演的戲很喜歡他，沒想到湊巧遇見他。但我看到他很不好意思，余天坐車離開的時候，我只能傻傻的目送他的車離開。」斐棋回憶自己國中時也是追星族，為了追KPOP男團，不但學韓文還飛到韓國參加徵選想成為練習生。君白的粉絲則是從她加入啦啦隊就支持到現在，更擁有她的全套周邊。

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當訪問到苗可麗的粉絲時，羅時豐表示自己曾跟她對戲過，到現在都對苗可麗的演技印象深刻，「那部戲劇本都是十分鐘前才出來，熱騰騰的，然後你的台詞可能長達半張A4紙甚至整頁。那天有場戲是我跟她跟江國賓三個人對戲，他們表情節奏都超到位。」但當邰智源問羅時豐演的是什麼樣的角色，跟他們對戲是怎樣的情境時，羅時豐卻說：「我是躺在床上的那個，沒有半句台詞。」讓眾人哭笑不得。

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