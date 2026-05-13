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怒！韓導金昌民護兒遭打死 主嫌冷血笑「就是想殺了他」錄音檔曝光

南韓導演金昌民遭到李姓主嫌、林姓共犯打死。（翻攝自YouTube）南韓導演金昌民遭到李姓主嫌、林姓共犯打死。（翻攝自YouTube）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕南韓導演金昌民在去年10月帶著有發展障礙的兒子到餐廳用餐，沒想到與隔壁桌客人發生肢體衝突，最後遭毆打死亡。日前韓媒公開錄音檔，打人的主嫌竟然稱「我就是想打死他」，還與共犯串供，笑警察：「根本不知道是我們做的」，令人髮指。

這起事件人神共憤，韓媒《JTBC》日前揭露，涉案的李姓主嫌打電話給林姓共犯的通話內容，指出李姓主嫌在電話中坦承「就是想要殺死他」，打到他失去意識，又補了好幾拳，「我說『你就去死吧』，一邊對他使出Pounding Punch（格鬥技中對倒地、無力反抗的對手單方面進行的連續重擊）。」

李姓主嫌打死人還有心情說「笑死」。（翻攝自YouTube）李姓主嫌打死人還有心情說「笑死」。（翻攝自YouTube）

不僅如此，李嫌還對林嫌說：「笑死啦，警察根本不知道是我們兩個人一起打的！」更表示他只說林姓共犯只是上前勸阻的，完全沒提林姓共犯對金昌民鎖喉一事。林姓共犯也有暴力前科，甚至處於緩刑期，這次再犯就真的要被上銬，提議乾脆兩人裝作不認識。

金昌民演藝事業大有可為，沒想到卻慘遭毒手，在被抬上救護車之前仍努力保有意識，並告訴警察：「我的兒子仍在餐廳！」大約30分鐘後，金昌民陷入半昏迷狀態，搶救多日仍被判定腦死，離開人世。

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