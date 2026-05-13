統一獅女神少少爆熱戀 煲愛攝影師14小時全被拍

「少少」杜少榛現任職棒統一獅與職籃夢想家啦啦隊。（翻攝自IG）

〔記者傅茗渝／台北報導〕從《我愛黑澀會》出道，近年橫跨職棒統一獅、職籃福爾摩沙夢想家啦啦隊的女神「少少」杜少榛，憑藉甜美形象深受粉絲喜愛。近日她被週刊直擊與一名攝影師互動頻繁，兩人不僅在工作與聚餐後同進同出，更被拍到連續兩日同返住處過夜，相處模式宛如老夫老妻，戀情疑雲引發熱議。

根據《CTWANT》報導，少少日前結束美容行程後，先與一名黑衣男子用餐，隨後轉往松山區居酒屋。一名圈內小有名氣的攝影師隨之現身，並熟練地坐在少少身邊處理工作，女方則安靜陪伴。兩人離開後一同返回台北市某大樓，男方將車停妥後與少少並肩上樓。據悉，少少前一晚也曾搭乘男方的車回到該處，兩人共處時間超過14小時，且少少對環境顯得十分熟悉，足見關係非比尋常。

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少少曾直率回應外界對私生活的關心。（翻攝自IG）

對於戀情曝光，統一獅球團採取低調態度，表示這屬於女孩個人私生活，球團不便干涉。事實上，少少過去受訪時就曾大方談及感情觀，她坦言最不能接受私生活被過度放大與指點，更直率表示：「我都幾歲了？還不能交男朋友嗎。」現年34歲的少少也曾透露對未來的規劃，坦言自己年紀不小，若要規劃退休，目標可能會定在35歲以前。

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