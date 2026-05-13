30年前木村拓哉帥在哪？丹妮婊姐列「這關鍵」：190武安侯都輸了

丹妮婊姐遲到30年愛上木村拓哉。（翻攝自臉書）

〔記者傅茗渝／台北報導〕經典日劇《長假》近期登上Netflix掀起熱度，網紅丹妮婊姐直呼過去對木村拓哉「完全無感」，甚至直言對方的臉不是自己的菜。沒想到近期在平台強力推薦下勉強點開，竟意外暈船，激動大讚這部30年前的神劇足以擊敗當今所有韓劇男神。

丹妮婊姐精闢分析，現代偶像劇多半標榜長腿總裁或名車配置，但木村拓哉在劇中飾演的瀨名秀俊不僅租屋、沒車，連腳踏車都沒有，「成天走路，從第一集走到最後一集」。她目測木村身高僅約170公分，職業更是不得志的鋼琴老師，甚至還去百貨公司叫賣領帶，完全是憑藉魅力封神的「矮窮帥」代表。她對此正式宣布：「任何韓劇的歐巴，到身高190的武安侯，都沒人比得過木村拓哉。」

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丹妮婊姐首看《長假》狂讚木村拓哉。（翻攝自臉書）

除了主角個人魅力，她也極度推崇當年日劇的真實美感，認為劇中演員趨近素顏，皮膚紋理與不整齊的牙齒比起現在過度完美的審美觀反而好看太多。她甚至開玩笑點名天王嫂工藤靜香是「逼區」，崩潰表示自己被徹底擊垮，要繼續追隨木村拓哉的其他作品，「跟他沒有明天」。

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