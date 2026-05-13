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娛樂 最新消息

金曲37入圍名單公布 洪佩瑜、蔡依林爭歌后 張震嶽、盧廣仲搶歌王

金曲36評審團主席由黃韻玲擔任。（記者陳奕全攝）金曲36評審團主席由黃韻玲擔任。（記者陳奕全攝）

〔記者張釔泠／台北報導〕 第37屆流行音樂金曲獎頒獎典禮6月27日在台北小巨蛋舉行，入圍名單今天揭曉，張震嶽、盧廣仲、周湯豪、Gummy B、裘德火拚華語歌王，華語歌后則由洪佩瑜、「Jolin」蔡依林、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立、單依純廝殺，戰況相當激烈。

金曲37入圍名單揭曉，張震嶽、盧廣仲、周湯豪、Gummy B、裘德火拚華語歌王。（記者陳奕全攝）金曲37入圍名單揭曉，張震嶽、盧廣仲、周湯豪、Gummy B、裘德火拚華語歌王。（記者陳奕全攝）

金曲37入圍名單揭曉，洪佩瑜、「Jolin」蔡依林、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立、單依純搶華語歌后。（記者陳奕全攝）金曲37入圍名單揭曉，洪佩瑜、「Jolin」蔡依林、陳嫺靜、彭佳慧、劉艾立、單依純搶華語歌后。（記者陳奕全攝）

最佳樂團獎則由「icyball 冰球樂團」、「漂流出口」、「老王樂隊」、 「落日飛車」、「告五人」、「甜約翰」、「 Tizzy Bac」7組人氣樂團角逐，堪稱是「死亡之組」火藥味十足。最佳演唱組合獎則由「頑童MJ116」 「GENBLUE幻藍小熊」、「凹與山」、「椅子樂團」、「Dac & 鄭昭元ZAOYUAN」角逐。

最佳樂團獎堪稱是「死亡之組」。（記者陳奕全攝）最佳樂團獎堪稱是「死亡之組」。（記者陳奕全攝）

金曲37評審團主席由黃韻玲擔任，她表示金曲獎不只是肯定優秀作品，每一年也可以聽到新的啟發，特別向本屆參與的音樂創作人致意。今年的特別貢獻獎得主則是屠穎、林煌坤。本屆的評審團獎則由陳小霞以《老翅膀》奪得。

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