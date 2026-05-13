阿湯哥經典40週年！感性喊話「很驕傲能拍《捍衛戰士》！」

湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士》邁入40週年，和《捍衛戰士：獨行俠》一同回歸大銀幕。（UIP提供）

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的經典電影《捍衛戰士》與《捍衛戰士：獨行俠》將在台推出40週年特別放映，讓影迷再次重返大銀幕，感受戰機衝破天際的震撼魅力。隨著最新幕後花絮曝光，阿湯哥也感性表示：「我很驕傲能夠拍第一部《捍衛戰士》，而且有機會回來再拍一部續集！」

《捍衛戰士》自1986年上映後，不僅締造票房佳績，更成為影史最具代表性的飛行電影之一，影響無數影迷與電影人。在《捍衛戰士：獨行俠》中飾演「劊子手」的葛倫鮑威爾透露，自己10歲時第一次和父親一起觀賞《捍衛戰士》，形容那是一場屬於男孩的「成年禮」，更坦言：「湯姆把獨行俠演得超讚的，那真的是我成為演員的原因。」

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湯姆克魯斯主演的《捍衛戰士》和《捍衛戰士：獨行俠》都寫下票房紀錄。（UIP提供）

飾演「公雞」的麥爾斯泰勒也表示，《捍衛戰士》的影響力一路延續至今，「不只是電影，更成為流行文化的一部分。」他也感性形容，能夠參與續集、延續這段故事，是一段不可思議的旅程。珍妮佛康納莉則分享，第一次看見《捍衛戰士》時，從沒見過那樣的電影，「充滿樂觀態度、正面能量，還有超帥的飛行夾克。」

麥爾斯泰勒更笑說，即使過了40年，仍有無數影迷戴著雷朋太陽眼鏡，持續談論「呆頭鵝」與「獨行俠」，甚至還會朗誦電影中的經典台詞：「我感受到一種渴望，對速度的渴望。」足見《捍衛戰士》早已不只是電影，而是跨越世代的文化符號。

《捍衛戰士》描述一群頂尖美國海軍飛行員齊聚「捍衛小組」戰鬥機武器學校，在高壓訓練中挑戰自我極限，成為最強飛行員。由東尼史考特執導，湯姆克魯斯飾演的「獨行俠」彼得米契爾，更成為好萊塢影史經典角色之一。

續作《捍衛戰士：獨行俠》則描述服役超過30年的獨行俠，依舊堅守第一線，擔任試飛員並拒絕升遷，只為持續追逐飛行的極限快感。當他被派去訓練一群頂尖年輕飛行員執行危險任務時，也再次面對已故好友「呆頭鵝」之子「公雞」帶來的情感傷痕。電影上映後橫掃全球票房與口碑，也讓這段傳奇故事再度感動全世界觀眾。

《捍衛戰士》×《捍衛戰士：獨行俠》40週年特別放映將於明天（5月14日）在台上映！

《捍衛戰士》×《捍衛戰士：獨行俠》40週年特別放映 :

《捍衛戰士》40週年幕後花絮：

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