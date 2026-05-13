台粉開搶！Vaundy首攻小巨蛋 2萬張門票今登記抽選

〔記者廖俐惠／綜合報導〕日本全能創作鬼才Vaundy自今年2月中旬宣布將舉辦亞洲巡迴演唱會「Vaundy ASIA ARENA TOUR ”HORO”」後，引發熱烈討論。主辦今天（13日）正式公開售票詳情，此次台北站將於10月31日（六）及11月1日（日）連續兩天在台北小巨蛋登場，全面採行「實名登記抽選制」，兩天預計可容納2萬名觀眾進場朝聖，第一階段登記將於5月13日中午12點正式開跑。

Vaundy演唱會今天開放登記。（好玩國際文化提供）

Vaundy年僅25歲 ，憑藉作詞、作曲、編曲乃至執導影像的全方位才華，已成為日本當代流行文化的指標，更以穿透力十足的嗓音與極具臨場感的Live實力著稱。Vaundy創作動能強勁，新歌《イデアが溢れて眠れない（被靈感淹沒的夜晚）》已確定成為富士電視台系「月9」劇集《鯖魚罐頭，前往宇宙》的主題曲；此外，他也為電視動畫《黃泉的使者》獻唱片頭曲《飛ぶ時 fly away》，目前正數位發行中。

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「Vaundy ASIA ARENA TOUR ”HORO”」於10月31日、11月1日於台北小巨蛋舉行，票價包括NT$5,880 / 4,880 / 3,880 / 2,880 / 800，本場採「實名登記抽選制」，第一階段登記從5月13日中午12點至5月17日晚間9點，結果將於5月19日中午12點陸續發送Email、簡訊通知。詳情請洽Ticket Plus遠大售票系統、主辦好玩國際文化。

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