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遭爆把胡瓜當工具人？籃籃被控「蹭票蹭吃」愛遲到 554字發聲揭始末

籃籃（右）被爆與胡瓜關係生變。（資料照，民視提供）籃籃（右）被爆與胡瓜關係生變。（資料照，民視提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕「樂天女孩」籃籃擁有高人氣，近年更跨足主持圈，手握多個節目主持棒，不過今（13）日卻遭爆在今年初世界棒球經典賽期間，赴日行程疑似與胡瓜等人鬧不愉快，不僅被指「蹭票、蹭吃」，還被身邊人士形容「把瓜哥當工具人」，甚至傳出錄《綜藝大集合》遲到、《綜藝新時代》全員配合她時間等。對此，籃籃稍早也發聲了。

籃籃表示，在準備出門錄影時看到相關新聞，心情很低落，決定說明整起事件的來龍去脈。她提到，東京行程其實早在經典賽開打一年前，幾位主持人就在錄影空檔提議一起前往東京，且胡瓜也相當大方協助處理票務事宜。

不過隨著日期接近，計畫出現變動，籃籃透露後來與運動公司討論出合作內容，除了到東京巨蛋應援區替台灣隊加油，也協助拍攝球衣相關內容，「在這之前因為已經有了球票，所以並沒有另外再跟運動公司處理票務。」她強調，全程應援都是出自真心喜歡棒球、想替台灣加油，並未收取任何演出費。

針對被指赴日後與主持群疏離，籃籃則解釋，由於部分時間跟著大部隊行動，導致無法和其他主持夥伴一起跑行程，「老大（胡瓜）一直都很照顧大家，沒辦法和大家有時間相處，心裡覺得很惋惜。」因此在賽後她還特地搭計程車去找大家聊天，並將在美國買的伴手禮交給胡瓜，認為當時互動相當愉快，不明白為何會被傳出跟胡瓜關係生變。

此外，對於遭爆在餐廳「蹭吃」角落滑手機、不理人一事，籃籃也還原當時情況，表示因手機完全沒電，必須待在插座旁充電，才能叫車返回飯店，「所以必須待在插座旁邊。」

籃籃坦言，整起事件並非如爆料所描述，後續還衍生出不少攻擊，讓她感到困惑且心理受到影響，「本來是很棒的事情，在日本那幾天和大家擁有了很多美好回憶，演變成今天的狀況，感到非常遺憾。」她也向支持她的球迷致謝，表示未來仍會持續努力。

事實上，今天《綜藝大集合》才到台南錄影，胡瓜也說大家跟工作人員關係都很好，也說籃籃沒有總遲到這回事，與籃籃關係如常。

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