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娛樂 最新消息

黃西田超正女兒遭爆「秘戀郭忠祐」卻沒名分 黃露瑤回應藏玄機

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃西田的女兒黃露瑤今遭爆與郭忠祐低調秘戀多年，甚至已帶男方回家見過爸爸，不過兩人對感情始終相當保密，身邊友人也鮮少知情，而郭忠祐多年來維持「單身人設」，據悉與過往戀情留下的陰影有關。面對這感情傳聞，黃露瑤今回應本報，用一種撲朔迷離口吻解析2人之間感情。

郭忠祐（左）與黃露瑤常被粉絲拱在一起。（翻攝臉書）郭忠祐（左）與黃露瑤常被粉絲拱在一起。（翻攝臉書）

她說：「我們一起經歷了很多，在彼此低潮時也會互相鼓勵，那種革命情感是超越很多東西的，現階段就是可以互相分享生活，他確實是我非常信任的人，順其自然囉，謝謝大家關心。」追問這語氣是否算低調認愛，黃露瑤解釋「因為真的還沒到可以算戀情，真的只是有革命情感的好朋友」，看來雙方還沒捅破交往那張紙，但她不否認未來有發展空間。

其實她上月接受本報專訪時，也被問到和郭忠祐的感情，畢竟粉絲一直在她臉書敲邊鼓湊對兩人，記者看到了不得不問一下，她當時哈哈大笑說兩人先前在八點檔演過夫妻，後來變得很熟，自己還當了郭忠祐4支MV女主角，因此粉絲特別愛湊對。她坦言理想對象其實很簡單：「像我爸爸一樣就好。」

她口中的「像爸爸」並非浪漫想像，而是務實條件：「不菸不酒、不愛應酬，下班就回家陪家人。」她直呼：「只是這樣的好男人太少了！」

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