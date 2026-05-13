「把飛機當公車搭」慘遭炎上！蔡幸娟正妹女兒發聲道歉

〔娛樂頻道／綜合報導〕凍齡玉女蔡幸娟淡出演藝圈超過10年，她的愛女Amanda「蛋蛋」近期在Threads爆紅，短短2個月就吸引8萬粉絲追蹤，沒想到近日卻因發言遭質疑炫富，引發熱議，事後也發聲道歉。

蔡幸娟愛女Amanda遭質疑炫富發言道歉。（翻攝Threads）

Amanda先前在QA影片中提到：「我真的把飛機當公車在搭」，被部分網友認為言論太過高調，慘遭酸民砲轟。對此，她無奈回應：「如果近期的QA新影片有冒犯到任何人，影片中的一些用詞是為了戲劇效果稍微誇大，讓部分人感到不舒服，我想在這裡跟大家道歉，對不起！那真的不是我的本意，我也不想傷害任何人的感受。」

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Amanda也坦言，自己本來就是分享慾很強的人，因此成為網紅一直都在她的人生規劃中。她也感嘆，「可能網路世界對我來說還有點陌生，也超出我原本想像的反彈力。」她進一步表示，現在已經意識到有些話語可能會被誤解，甚至被延伸成完全非自己原意的方向，但她也強調，不會責怪任何人有不同的想法。

Amanda也表示：「我一直都很感謝自己擁有的資源，不管是我能決定或是不能決定的，我清楚很多資源和機會也是因為我幸運不是自己的功勞，所以也並不覺得比別人厲害，因為比我優秀比我厲害的人太多了，我跟這個世界比可能只是小到不行的小蝦米。」透露未來會繼續分享日常。

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