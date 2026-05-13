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BABYMONSTER推掉國際精品代言 韓網罵翻YG：浪費孩子時間

BABYMONSTER近年人氣強強滾，尤其受到年輕族群歡迎。（翻攝自臉書）BABYMONSTER近年人氣強強滾，尤其受到年輕族群歡迎。（翻攝自臉書）

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓團BABYMONSTER日前宣布將在11月21日、22日重返小巨蛋開唱，連唱兩天，最近她們人氣大漲，據傳收到不少精品的代言邀約，結果卻全被公司推掉，原來背後另有原因。

BABYMONSTER最近帶著第三張迷你專輯《CHOOM》回歸，根據韓媒《OSEN》報導，多位時尚圈人士在昨天（12日）透露，儘管收到許多國際高奢品牌的代言邀請，不過BABYMONSTER全部都拒絕了，原因是YG的CEO梁鉉錫認為，現在更應該專注於音樂，著重在旗下藝人的成長上。

報導中指出，有別於其他韓團盡量讓藝人接任精品代言人，以提升國際知名度，YG卻反其道而行，據說正是因為梁鉉錫希望在BABYMONSTER的黃金時期好好衝刺，避免其他外部事務干擾，像是參加海外時裝週就可能影響到表演，而做好舞台表演才是她們的本分。另外，由於BABYMONSTER仍然有未成年，讓她們獲得充分的照顧，才能保障她們的健康。

BABYMONSTER將在11月來台開唱。（翻攝自臉書）BABYMONSTER將在11月來台開唱。（翻攝自臉書）

不過「theqoo」上的南韓網友似乎滿頭問號，幾乎一面倒罵翻，紛紛表示，「這樣真的是為歌手好嗎？」、「梁鉉錫做事風格從來沒改變」、「讓她們多參加活動吧」、「到底是活在哪個年代啊？」、「只是在阻止展翅高飛」、「我想說你別胡扯了，多給她們打歌的機會」、「她們成為品牌大使一定是好事啊，知名度可以增加啊」、「她們該打造的是明星，而不是只會巡演」、「對孩子來說太浪費了」、「原來梁鉉錫是阻擋BABYMONSTER前進的人」、「那至少給一首好歌吧」。

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