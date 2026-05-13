謝霆鋒張柏芝離婚15年 傳在香港破冰世紀重逢



當年有傳謝霆鋒與張柏芝閃婚，雙方父母不知情。（香港星島日報）





〔記者林南谷／綜合報導〕45歲港星謝霆鋒與前妻張柏芝雖已離婚近15年，2人一舉一動至今仍是外界關注焦點。近日，謝霆鋒在IG發布一段香港探店影片，意外引爆熱議，只因影片中出現神秘女聲，被無數網友認為與張柏芝聲音極其相似，讓2人疑似在香港秘密會面的消息甚囂塵上，不少人更當起偵探，認為2人碰面就是為了2個兒子。

事件開端是謝霆鋒分享一段標註「我在香港吃過最好吃的牛排」影片，片中他戴著帽子、身穿白色運動衣，在餐廳內品嚐牛排，並用流利英文與廚師交流。起初影片並無特別，但當他開始享用甜品，背景突然傳來低沉而略帶沙啞女聲。

請繼續往下閱讀...

謝霆鋒2006年在菲律賓向張柏芝求婚。（香港星島日報）





機警敏銳的網友馬上扮起名偵探柯南，把這辨識度極高的聲音與張柏芝聯想在一起，驚呼這聲音就是張柏芝。由於2人近期都在香港，加上張柏芝與3名兒子都定居香港，「鋒芝私下聚餐」猜測迅速在網路發酵，大批粉絲認為即使只是聲音出現在影片中，也不能排除2人見面的可能性。

張柏芝為謝霆鋒生下2子。（香港星島日報）



外界普遍猜測，若謝霆鋒與張柏芝真的會面，最大原因肯定是為了一對寶貝兒子Lucas和Quintus。2人對於2子的疼愛眾所皆知，一直努力扮演好父母角色，其中張柏芝對兒子的付出更是無微不至，謝霆鋒與大兒子Lucas的關係更情同兄弟，近年，父子倆頻頻被拍到一同出遊，從23年7月在澳洲一起滑雪，到去年8月現身杜拜觀賞賽車，父子情深。

儘管謝霆鋒與張柏芝被傳會面的消息尚未獲得證實，但從2人對兒子共同的關愛與付出，為了孩子而保持友好聯繫，似乎也順理成章。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法