爆與小玉開庭訴訟 雞排妹抖內幕：他一眼都沒看我

雞排妹目前懷有身孕。（翻攝自雞排妹臉書）

〔記者林南谷／台北報導〕YouTuber「小玉」朱玉宸2021年以深偽技術將許多名人臉部錄像，用於製作換臉色情影片並在網際網路上販售被起訴2023年二審判5年、另1年8月徒刑得易科罰金，2024年12月，高等法院判決應賠被害者每人20萬至50萬元金額，共計185萬元，小玉也在2024年5月29日發監執行。

「雞排妹」鄭家純身為受害者，今（13）日上午在臉書發文表示與小玉的民事訴訟，他被認定的犯罪所得1338萬（檢方有扣到的是465萬2000元），目前以她的案件狀況看起來，會進國庫，不是執行分配賠償給受害者們。

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雞排妹表示，因目前法律見解認為雖然小玉利用特定女性肖像，去製作換臉A片以收取會員費用，但小玉的犯罪所得，不是直接取自特定女性，而是那些會員費，所以被換臉的受害人們無法執行小玉被扣押的犯罪所得，以獲得賠償。

發文後，雞排妹又在底下繼續留言，她表示：「老實說除了錢他還能賠償什麼？開庭的時候，他一眼都沒看過我，一句道歉都沒有，忙著教旁邊的共犯要怎麼跟法官講，我猜他現在看到犯罪所得是進國庫一定很爽。」

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