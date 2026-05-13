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娛樂 最新消息

才低頭向李烈道歉 錢人豪又傳流年不利「跟尹馨分手」

尹馨戀情備受外界關注。（資料照）尹馨戀情備受外界關注。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕導演錢人豪在2023年發文指資深監製李烈擔任電影補助評審期間，當眾對他拍桌喝斥、打壓貶低，遭李烈狀告涉嫌加重誹謗，雙方上個月21日至台北地院出庭，多次爆發言語衝突，經法官斡旋，錢人豪同意寫澄清文。

11日錢人豪公開道歉聲明，表示提及李烈擔任評審期間發言，是在特定情境下主觀感受跟理解，沒有從客觀角度去思考，對於李烈造成傷害感到非常抱歉。聲明中，錢人豪強調尊重影視產業評審制度，並指李烈的貢獻有目共睹，期盼事件就此落幕。

《鏡週刊》報導，2023年錢人豪和尹馨被拍到深夜多次約會，除了吃火鍋，他還幫尹馨移車，更合作過《鬼們之蝴蝶大廈》、《孔雀魚》等2部作品，進而爆出愛的火花。報導指出，雙方是怕成為外界關注焦點，才改為地下情，不料卻被友人爆料錢人豪與尹馨已低調分手。

2024年9月，尹馨受訪解釋錢人豪被她歸類在「工作夥伴」，被問到2人發展可能性，尹馨瞪大眼說：「他絕對是我工作上的好夥伴！」至於排斥和圈內人交往，是因為她想要私下生活與演藝圈無關，「若私生活還要聽對方講這圈子的事，沒有下班的一天！」

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