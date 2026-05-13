楊寶楨「黨不提名不排除退黨」 黃光芹：她把自己玩完

民眾黨前發言人、立院黨團前副主任楊寶楨昨表示，若民眾黨最終不提名台中市東南選區，考慮脫黨參選。（翻攝自楊寶楨臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕民眾黨前新竹市政府發言人楊寶楨因有意參選未獲黨中央回應，昨表示5月底前不排除退黨參選，對此，電視名嘴、資深媒體人黃光芹昨（12）晚深夜在臉書發文直言：「楊寶楨把自己玩完了！」

黃光芹說，民眾黨中央委員江和樹帶著楊寶楨上她直播節目開第一槍後，民眾黨「選決會」即已啟動首兩階段的評估作業，初步認為她「符合徵召資格」，而民眾黨秘書長周榆修接受黃光芹的訪問時，也明白向外揭露。

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黃光芹表示，楊寶楨明知民眾黨黨內機制已經啓動，卻一再對外聲稱「她一直在等」，就是不承認，「其實問題出在她自己身上。」她說，即使這中間有諸多人催促，但時至今日，楊寶楨只對媒體放話，卻從未正式向地方或中央黨部表達參選意願，令黨和江和樹均無所適從，以致懷疑她是否有參選的真心實意？

此外，黃光芹也點出楊寶楨昨向民眾黨下最後通牒，以5月底為限，揚言她不排除脱黨參選，她認為依楊寶楨連續2個禮拜的媒體操作，劇本早就寫好，「以打擊民眾黨為主要目的，脱黨亦可能為真；但對於一個口口聲聲說要參選的擬參選人，一直以來全無起跑動作，亦不見有任何關乎台中市的議題露出，更遑論實際跟選民接觸，的確存在諸多可議之處。」

黃光芹表示，接下來看楊寶楨如何繼續演下去？在借題生事，連續對民眾黨發動攻擊之後，按照她的劇本，必定下「脱黨」這帖猛藥，「至於她神、佛都殺光了，未來拿什麼選，戲總會落幕。」

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