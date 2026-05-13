坎城影展》阿湯哥新片、《奧德賽》沒來星味淡 外媒揭大片缺席主因

〔記者許世穎／綜合報導〕第79屆坎城影展於當地時間12日正式登場，不過今年的蔚藍海岸，卻少了往年熟悉的「好萊塢大軍壓境」盛況。從超級大片到奧斯卡熱門作品，多部原本被視為有望在坎城亮相的美國電影，今年幾乎全面缺席，也讓本屆影展被外媒形容是近年「星味最淡」的一屆。

克里斯多夫諾蘭新作《奧德賽》並未參加今年坎城影展，不過諾蘭的品質不會令人擔心。（UIP提供）

外媒點名包括克里斯多夫諾蘭新作《奧德賽》、史蒂芬史匹柏執導的《揭密日》，以及由「阿湯哥」湯姆克魯斯與《神鬼獵人》奧斯卡名導阿利安卓崗札雷伊納利圖合作新片《挖掘者》等作品，今年都未現身坎城。取而代之的，則是由歐洲名導撐起主場。

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業界人士分析，好萊塢大片缺席原因相當現實。一方面，不少電影後製來不及完成；另一方面，片商也不願砸下大筆宣傳費，提前數月曝光尚未上映的作品，更擔心遭向來毒舌的法國媒體與影評人「洗臉」。

不過，坎城並未因此完全失去星光。包括《Fjord》與《Her Private Hell》仍集結賽巴斯汀史坦、查爾斯梅爾頓、桑德拉惠勒等知名演員，而今年評審團更邀來金球影后黛咪摩爾坐鎮，話題性依舊十足。

除了影展本身，坎城最重要的功能之一，其實仍是全球電影交易市場。來自各國的片商、發行商與投資方，依舊齊聚法國南部，希望替2026、2027年片單尋找下一部話題新作。從已完成電影，到只有劇本與明星卡司包裝、尚未開拍的企劃，全都可能在坎城完成交易。

值得注意的是，疫情後沉寂多時的全球戲院市場，今年終於開始出現明顯回溫。受惠於《麥可傑克森》與《穿著Prada的惡魔2》等作品熱賣，美國本土票房較去年同期成長超過20%，也讓不少業界人士重新燃起希望。

參與製作《惡靈古堡》系列的德國片商Constantin Film執行長奧利佛貝本表示：「獨立電影圈仍充滿不安，但你確實能感受到市場正在回升。」他坦言，日前參加CinemaCon時，終於再次感受到電影產業久違的正面氣氛。

不過，也有不少發行商認為，如今市場已進入極端兩極化時代。賣座片大爆紅，但失敗作品也可能瞬間被市場淘汰。Bleecker Street Media執行長肯特桑德森坦言：「現在的市場不是成功，就是徹底失敗。真正有打中觀眾的作品會非常強，但沒打中的，就完全沒人看。」

另一方面，藝術電影觀眾結構也正在改變。過去偏愛英式文藝片的年長觀眾，在疫情後逐漸遠離戲院，取而代之的是更年輕、更重視「話題感」的新世代觀眾。他們讓《橫衝直闖》、《抓馬戀人》、《天作之合》這類風格強烈的作品成為黑馬，也讓A24與Neon等公司成為年輕影迷的新信仰。

此外，近年電影市場也面臨發行商大洗牌。迪士尼2019年收購福斯後，市場大型買家已減少，如今派拉蒙又準備收購華納兄弟探索，未來大型競標恐怕只會越來越少。

導演濱口竜介新片《All of a Sudden》將於坎城首映。（東昊提供）

儘管市場動盪，近年連續6年奪下坎城金棕櫚的Neon，今年仍火力全開，一口氣帶來9部作品，包括《在車上》導演濱口竜介新片《All of a Sudden》、《哭聲》導演羅泓軫執導的《Hope》，以及詹姆士葛雷的《Paper Tiger》。

Neon高層傑夫多伊奇曼表示：「不管今年是否再次拿下金棕櫚，我都很有信心，這批作品會讓觀眾非常興奮。」他也強調，如今即使沒得獎，只要電影成功打中觀眾，依舊能擁有長久且成功的生命週期。

第79屆坎城影展於當地時間5月12日至5月23日舉行。

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