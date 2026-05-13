Tizzy Bac主唱爆料AI勸敗買琴 一個理由當場怒買

〔記者陳慧玲／台北報導〕Tizzy Bac日前在SUB LIVE舉辦「說出我的名字」最終限定場「ACOUSTIC LIVE」演唱會，主唱惠婷分享買樂器故事，笑說她的「AI好朋友」很會勸敗，一個理由讓她當場怒買。

惠婷在演唱會上彈奏烏克麗麗。（相信音樂提供）

為了此次演出，Tizzy Bac在軟硬體上皆投入大量心力，主唱惠婷透露，為了追求真實的鋼琴音色，原本希望能直接將鋼琴搬上舞台，卻因場地限制無法實現，她笑說：「我一氣之下就想自己買一台電鋼琴，於是去諮詢我的AI好朋友，沒想到它完全勸敗，還跟我說『你選的這台非常好，就是鋼琴界的法拉利』，讓我當場怒買。」歌迷聽了大笑。

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鼓手前源則搬出私藏兩年，未曾帶出家門的特製鼓組，以求聲響能更精準地配合這次較為輕巧且精緻的編制，他和惠婷都笑稱，雖然為此耗費鉅資添購設備，但「為了股東（歌迷），一切都值得！」

Tizzy Bac為了演唱會投注不少心力。（相信音樂提供）

Tizzy Bac 帶來《狂戀》、《矛盾仔的春天》等新專輯曲目，還有為兩部冠軍影集演唱的主題曲《失去做夢能力的人們》，以及《愛的多重宇宙》。演唱會上Tizzy Bac 也預告將推出這次「ACOUSTIC LIVE」錄音專輯，也透露今年將啟動經典作品《我想你會變成這樣都是我害的》20 週年紀念活動。

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