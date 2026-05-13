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娛樂 最新消息

黃偉晉喊想進軍泰國！女星揭當地追星文化「愛送錢」

〔記者林欣穎／台北報導〕八大電視自製實境節目《自由的旅行者》主持人融融日前攜手第三季搭檔黃可欣，現身《娛樂百分百》YouTube頻道為節目宣傳，分享外景趣事之餘，黃可欣提到泰國粉絲追星會將泰鈔做成花束、花環送給明星，「聽說還有一些明星有收到過黃金。」此話一出，讓融融、及主持人黃偉晉羨慕不已。

融融（左起）、黃可欣到黃偉晉主持節目宣傳《自由的旅行者》。（八大電視提供）融融（左起）、黃可欣到黃偉晉主持節目宣傳《自由的旅行者》。（八大電視提供）

黃偉晉對於泰國的追星文化產生好奇並追問：「幹嘛那麼愛送錢給明星？」下一秒卻務實表示自己也想進軍泰國當明星，黃偉晉開玩笑說：「因為收紙鈔花束很酷！錢不用進公司，不用被抽成。」

融融聊到這次主持《自由的旅行者》第三季，他提及每次出國都會想跟當地人交朋友，這次為了出發去泰國，還買了一本泰國史的書，看書過程邊寫筆記，希望讓自己在節目介紹時可以更順暢！對此黃可欣自嘆不如，自曝求學時期的泰國史成績不盡理想，更佩服融融身為台灣人比她還了解泰國。黃偉晉則有不同想法，他覺得通常外國人都會比當地人還了解當地的事情，「活在當地會沒有什麼感覺，因為這就是我住的地方，我只要帶對方去吃好吃的東西就好。」

另外，黃可欣也分享泰國當地的冷知識，如泰國沒有13樓，是以「12A」來代替，原因是13數字翻轉90度，會像泰文的「鬼」字；還有泰國人出門前如果聽到壁虎叫聲，象徵不好的事情會發生。

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