《佳偶天成》小彩蛋！救下王鶴潤的他...網驚：是《逐玉》的俞寶兒

任嘉倫（右）與王鶴潤在《佳偶天成》虐戀。（愛奇藝國際版提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕任嘉倫攜手王鶴潤主演的古裝奇幻劇《佳偶天成》，憑藉濃烈宿命感跟反套路仙俠世界觀掀起討論，更一舉奪下愛奇藝熱播週榜冠軍，任嘉倫與王鶴潤這對先婚後愛的組合，讓不少觀眾直呼越追越上頭，尤其劇中任嘉倫身為背負詛咒的戰鬼族人，一心想成為普通人的過程充滿悲劇感，也被認為是他近年極具代表性的角色。

任嘉倫直呼《佳偶天成》演不過癮。（愛奇藝國際版提供）

任嘉倫受訪時表示，《佳偶天成》和一般仙俠劇最大的不同之處在於角色並不是變得更強，而是不斷失去能力並逐漸變成人類，「別的角色都在追求力量巔峰，但陸千喬卻不停地扔掉自己的能力，他每失去一種戰鬼能力，就會得到一種人類感知，這種設定在其他戲裡非常少見，我殺青以後甚至還覺得沒有演夠。」

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王鶴潤在《佳偶天成》誤入酒樓扮成舞姬。（愛奇藝國際版提供）

除了宿命感強烈的主線，《佳偶天成》中段也加入逗趣的吃醋橋段，劇中，陸千喬跟辛湄因誤解而分開，陸千喬為了尋人前往花樓，偏偏辛湄也因傷被藏身在花樓，親眼目睹他豪擲千金找舞姬，當場醋意大爆發喝起悶酒，讓網友笑稱這簡直是「陸老祖散財全紀錄」、「辛湄花樓抓夫紀實」。另外，劇中曾經救下辛湄的小朋友「陸小刀」，其實正是《逐玉》中的俞寶兒扮演者吳佳峻，他可愛又靈動的演出，讓不少人第一時間就驚呼：「是《逐玉》的寶兒！」意外成為本劇彩蛋。

《佳偶天成》小演員吳佳峻讓觀眾夢回《逐玉》俞寶兒。（愛奇藝國際版提供）

《佳偶天成》劇情後續發展也備受關注，陸千喬失憶後，跟辛湄之間好不容易建立起來的感情，將面臨新一波考驗。得知觀眾擔心結局開虐，王鶴潤受訪時笑說：「這次肯定是活著的！大家放心追劇。」說起第一次合作的任嘉倫，王鶴潤表示，自己看過他許多作品，最讓她印象深刻的就是《周生如故》，她表示，當時的結局讓她哭到不行，所以得知這次要跟他合作《佳偶天成》時，她心裡第一個念頭就是「要好好守護他」。

她透露，任嘉倫私下非常幽默，拍戲現場氣氛輕鬆，因為他很不喜歡讓話掉在地上，所以總是積極地接住大家的梗，她也稱讚任嘉倫非常敬業，很少看到他拿劇本，因為他進片場前就全部準備好了，而且打戲幾乎都是親自上陣。

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