自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

《佳偶天成》小彩蛋！救下王鶴潤的他...網驚：是《逐玉》的俞寶兒

任嘉倫（右）與王鶴潤在《佳偶天成》虐戀。（愛奇藝國際版提供）任嘉倫（右）與王鶴潤在《佳偶天成》虐戀。（愛奇藝國際版提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕任嘉倫攜手王鶴潤主演的古裝奇幻劇《佳偶天成》，憑藉濃烈宿命感跟反套路仙俠世界觀掀起討論，更一舉奪下愛奇藝熱播週榜冠軍，任嘉倫與王鶴潤這對先婚後愛的組合，讓不少觀眾直呼越追越上頭，尤其劇中任嘉倫身為背負詛咒的戰鬼族人，一心想成為普通人的過程充滿悲劇感，也被認為是他近年極具代表性的角色。

任嘉倫直呼《佳偶天成》演不過癮。（愛奇藝國際版提供）任嘉倫直呼《佳偶天成》演不過癮。（愛奇藝國際版提供）

任嘉倫受訪時表示，《佳偶天成》和一般仙俠劇最大的不同之處在於角色並不是變得更強，而是不斷失去能力並逐漸變成人類，「別的角色都在追求力量巔峰，但陸千喬卻不停地扔掉自己的能力，他每失去一種戰鬼能力，就會得到一種人類感知，這種設定在其他戲裡非常少見，我殺青以後甚至還覺得沒有演夠。」

王鶴潤在《佳偶天成》誤入酒樓扮成舞姬。（愛奇藝國際版提供）王鶴潤在《佳偶天成》誤入酒樓扮成舞姬。（愛奇藝國際版提供）

除了宿命感強烈的主線，《佳偶天成》中段也加入逗趣的吃醋橋段，劇中，陸千喬跟辛湄因誤解而分開，陸千喬為了尋人前往花樓，偏偏辛湄也因傷被藏身在花樓，親眼目睹他豪擲千金找舞姬，當場醋意大爆發喝起悶酒，讓網友笑稱這簡直是「陸老祖散財全紀錄」、「辛湄花樓抓夫紀實」。另外，劇中曾經救下辛湄的小朋友「陸小刀」，其實正是《逐玉》中的俞寶兒扮演者吳佳峻，他可愛又靈動的演出，讓不少人第一時間就驚呼：「是《逐玉》的寶兒！」意外成為本劇彩蛋。

《佳偶天成》小演員吳佳峻讓觀眾夢回《逐玉》俞寶兒。（愛奇藝國際版提供）《佳偶天成》小演員吳佳峻讓觀眾夢回《逐玉》俞寶兒。（愛奇藝國際版提供）

《佳偶天成》劇情後續發展也備受關注，陸千喬失憶後，跟辛湄之間好不容易建立起來的感情，將面臨新一波考驗。得知觀眾擔心結局開虐，王鶴潤受訪時笑說：「這次肯定是活著的！大家放心追劇。」說起第一次合作的任嘉倫，王鶴潤表示，自己看過他許多作品，最讓她印象深刻的就是《周生如故》，她表示，當時的結局讓她哭到不行，所以得知這次要跟他合作《佳偶天成》時，她心裡第一個念頭就是「要好好守護他」。

她透露，任嘉倫私下非常幽默，拍戲現場氣氛輕鬆，因為他很不喜歡讓話掉在地上，所以總是積極地接住大家的梗，她也稱讚任嘉倫非常敬業，很少看到他拿劇本，因為他進片場前就全部準備好了，而且打戲幾乎都是親自上陣。

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中