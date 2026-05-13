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娛樂 最新消息

《失樂園》太沉重「工作人員一度不敢接」真實內幕曝光

〔記者鍾志均／台北報導〕台灣少見聚焦育幼院、兒少犯罪議題的電影《失樂園》將鏡頭對準那些長期被社會忽略的育幼院孩子和離院少年，不只題材沉重，連劇組都坦言：「拍到快被現實壓垮。」

《失樂園》導演蔡銀娟。（冬候鳥電影、文策院提供）《失樂園》導演蔡銀娟。（冬候鳥電影、文策院提供）

片商曝光幕後花絮「拍片仔篇」，沒想到比電影本身還像災難片。除了大量涉及兒少、霸凌、詐騙與暴力等高壓內容，劇組拍攝期間還直接碰上2024年凱米颱風襲台，主景區甚至一度被列為土石流紅色警戒區，讓整個劇組陷入停拍危機。製片葉紹威苦笑回憶：「真的沒想到會連續放3天颱風假，還碰到土石流警報。」

最讓工作人員崩潰的還不只是天災，為了找到符合劇情設定的「育幼院」，劇組幾乎把全台登記機構都問遍了。原本導演堅持想找「紅磚牆、外面是一片草地」的場景，卻怎樣都找不到，最後意外發現某處灰牆另一面竟然就是理想中的紅磚牆，場景組當場激動到直喊：「根本老天保佑！」

電影裡大量壓迫感場景，也讓劇組拍到心理壓力爆棚。表演指導采儀老師坦言，第一次看到劇本時其實不想接，「太真實、太沉重了。」尤其牽涉未成年議題，更讓她一度卻步，但也因為如此，她認為更有必要被拍出來。

曾敬驊在《失樂園》飾演離院青年。（冬候鳥電影、文策院提供）曾敬驊在《失樂園》飾演離院青年。（冬候鳥電影、文策院提供）

曾敬驊這次飾演年滿18歲、被迫離開育幼院的少年「YANG」，角色情緒壓力極重。他透露自己沒有刻意替角色設定太多背景，而是選擇「直接活進角色裡」，用最真實的感受去演。范少勳則為了演出社工角色，拍攝前甚至親手寫信給劇中每個孩子，希望建立真正的信任感，「我發現每個小朋友需要的親密感都不一樣。」

不只演員投入，連現場工作人員都拍到情緒被掏空。副導演劉家軒形容，這次是少見向心力極強的劇組，「大家真的都是拚命想把這部片拍好。」美術指導張軼峰更直言：「以後大家只要談到機構裡的邊緣少年故事，一定會提到《失樂園》。」《失樂園》將於5月29日在台上映。

《失樂園》台中特映會大合照。（冬候鳥電影、文策院提供）《失樂園》台中特映會大合照。（冬候鳥電影、文策院提供）

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