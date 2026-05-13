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娛樂 最新消息

張勝祖《王室死對頭》黑化登場 網歪樓「魚尾紋」太出戲

〔記者鍾志均／綜合報導〕SBS新劇《我的王室死對頭》前兩集播出後，口碑發酵，劇集開播前，男二張勝祖就在記者會上霸氣預告，這次飾演的財閥野心男「崔門道」，將會是另一種等級的反派。

張勝祖形容角色是「連笑都不能大笑的人」，還強調這次走的是「克制型惡人」路線，壓抑到讓人更毛骨悚然。

張勝祖在《我的王室死對頭》中，被網友揪出魚尾紋很搶戲。（翻攝自Netflix）張勝祖在《我的王室死對頭》中，被網友揪出魚尾紋很搶戲。（翻攝自Netflix）

不過戲才剛播出，韓網討論點卻意外歪樓。不少網友看完後，竟把焦點放在張勝祖的「魚尾紋」上，甚至掀起熱烈討論。有人直言：「每次特寫我都只看到魚尾紋」、「明明在演冷血財閥，但魚尾紋太搶戲」，還有網友毒舌表示：「這角色設定很壓抑，但魚尾紋超有戲。」

但也有另一派觀眾替他平反，認為這種自然歲月痕跡反而更有成熟魅力，「至少不是塑膠臉」、「有皺紋才像真正財閥」、「張勝祖這種年紀感超性感」。

事實上，《我的王室死對頭》本身設定就相當瘋狂，由林知衍飾演被朝鮮惡女附身的無名演員，搭配許楠儁飾演的冷血財閥，走的是又瘋又鬧的「相愛相殺」風格。

張勝祖在《我的王室死對頭》記者會上霸氣預告將提升反派等級。（翻攝自IG）張勝祖在《我的王室死對頭》記者會上霸氣預告將提升反派等級。（翻攝自IG）

而張勝祖則負責把整部戲充滿危險氛圍，還沒正式黑化完，就先靠「魚尾紋演技」在韓網爆紅。

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