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娛樂 最新消息

孫綻「衝火場救母」卻仍天人永隔！哭到胃痛：肝腸寸斷

孫綻（左）在《寶島西米樂》中衝入火場救媽媽傅瓈慧。（台視提供）孫綻（左）在《寶島西米樂》中衝入火場救媽媽傅瓈慧。（台視提供）

〔記者蕭方綺／台北報導〕台視八點檔《寶島西米樂 守護》今晚將播出震撼火警戲碼，孫綻在劇中不顧自身安危，勇闖火場救母，情緒爆發讓人動容。孫綻早在一個多月前就已得知這場關鍵戲，因角色「汪龍」自小缺乏親情，好不容易一家團圓，卻面臨天人永隔的打擊，因此事前便不斷模擬情緒，他表示：「今天就是讓自己完全投入在劇情裡，加上現場的氛圍，情緒很自然就出來了。」

拍攝當天，孫綻一到片場心情就相當沉重，話也比平時少，一正式開拍便淚水潰堤，斗大淚珠不斷滑落，連飾演母親的傅瓈慧都忍不住讚嘆其爆發力以及現場表演的感染力。而在情緒大量投入後，身體也隨即產生反應，孫綻摀著肚子苦笑表示：「因為哭得太用力，胃一直收縮，一度出現劇烈疼痛，真的有肝腸寸斷的感覺。」

孫綻透露拍《寶島西米樂》時一度哭到胃抽筋。（台視提供）孫綻透露拍《寶島西米樂》時一度哭到胃抽筋。（台視提供）

孫綻在劇中從小缺乏父母關愛，性格自卑壓抑，近期才逐漸與父母修復關係，甚至能一家人坐下吃飯，卻在大火中失去至親。更在母親斷氣前，得知自己的生父另有其人，多重打擊瞬間湧現，崩潰倒地的畫面令人心疼。孫綻坦言：「用第三者角度看，都覺得這個人很可憐，好不容易得到的親情，又瞬間失去，他心裡對媽媽有很多虧欠，劇情的堆疊真的很揪心。」

為了讓情緒更真實，孫綻在排練時就主動揹起劇中的媽媽，提前讓自己進入角色狀態，他說：「不只是身體的重量，還有心理的重量，那種無力感會幫助情緒堆疊。」他也感性表示，這是自己第一次在劇中揹起媽媽，當下甚至覺得「怎麼這麼輕」，更添惋惜。

孫綻在《寶島西米樂》拍攝火場戲當天一早就在培養情緒。（台視提供）孫綻在《寶島西米樂》拍攝火場戲當天一早就在培養情緒。（台視提供）

這場戲拍攝時間長、體力消耗大，但孫綻笑說完全沒問題：「去年參加軍旅綜藝節目有實際操練，體能很好，怎麼可能腿軟！」還自豪目前仍維持腹肌，也讓傅瓈慧笑說：「在他背上很有安全感。」完成這場重頭戲後，孫綻直呼如釋重負，笑說：「先轉換心情，吃頓好料，好好放空一下。」

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