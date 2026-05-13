江俊翰「消失1年半」爆住院險截肢又負債！揭人生心酸最低潮

〔記者蕭方綺／台北報導〕江俊翰近日加入民視八點檔《豆腐媽媽》，挑戰演藝生涯從未嘗試過的「議長」一角。已超過一年半未接觸戲劇工作的他，坦言內心交織著重返職場的興奮與生疏的焦慮，更首度揭開這段日子以來，他經歷母病、住院險截肢以及負債累累的人生至暗時刻。

江俊翰（左起）參與《豆腐媽媽》，重逢老戰友梁佑南、吳皓昇。（民視提供）

談及消失銀幕的這一年半，江俊翰揭開了令人鼻酸的真相。去年是他人生最慘澹的一年，除了要照料患有帶狀皰疹、高齡84歲的母親，他本人更在7月因蜂窩性組織炎緊急住院，病情一度危急至險些引發敗血症。

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除了生理磨難，經濟壓力更如雪上加霜。因工作停擺加上投資失利，江俊翰陷入負債窘境，甚至需與銀行進行債務協商。他坦言：「那段時間連基本生活開銷都成問題，好幾次覺得撐不下去，幸好總有貴人及時伸出援手，才讓我鼓起勇氣沒放棄自己。」

面對逆境，江俊翰展現強韌生命力。在停工期間，他不但自學AI軟體充實自我，更重拾歌手身分，為這次復出量身打造新歌《再一次》送給自己，預計將配合角色出場同步發表。

此外，他的斜槓事業「好翰醬」也重新啟動，趕在端午節前夕與夥伴研發出全新口味「XO干貝粽」。江俊翰堅定地表示：「這一切努力都是為了家人，以及在谷底時從未離開我的觀眾。我會努力拍戲、努力經營副業，盡快還清債務，不辜負每一位默默幫助過我的貴人。」

為詮釋政壇人物氣場，江俊翰進組前特別研究政治人物談吐與神情，力求完美呈現角色魅力。（民視提供）

而他這回演出《豆腐媽媽》，為了精準詮釋政壇人物的氣場，他在進組前閉關苦讀政治人物新聞影片，尋找表演靈感。江俊翰感性表示：「超過一年半沒演戲，真的很擔心生疏而拖累大家。幸好定裝時馮凱導演給予非常明確的人設方向，加上劇組許多老戰友的熱情歡迎，讓我第一天拍攝就迅速進入狀況。」

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