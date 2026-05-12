（影）手繪對決AI！日導演花10年「手工做動畫」戳出夢幻煙火

〔記者鍾志均／綜合報導〕在AI、CG全面席捲動畫圈的時代，日本動畫電影《花綠青綻放之時》反其道而行，導演四宮義俊竟花了整整10年，用近乎「職人執念」的方式，一筆一筆、一步一步把電影「手工做出來」。

日本動畫電影《花綠青綻放之時》由導演四宮義俊花10年製作完成。（華映提供）

從風吹草動、水波晃動，到煙火炸開的光點，全靠人力慢慢堆疊，甚至為了做出最真實的煙火畫面，劇組還動員約50人，用細針在黑紙上戳洞，硬生生把「煙火」戳出來，超狂製作過程曝光後，也讓不少動畫迷看傻直呼：「這根本不是拍電影，是在燃燒人生！」

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《花綠青綻放之時》以創業330年的老字號「帶刀煙火店」為背景，描述面臨都市開發與強制遷移危機的煙火工廠裡，一對走上不同人生道路的青梅竹馬多年後重逢，並試圖完成傳說中的夢幻煙火「守破離」。青春、離別、地方消逝與夢想交錯，讓整部片不只是浪漫青春動畫，更藏著濃濃時代感。

日本動畫電影《花綠青綻放之時》以人力創作出煙火場景。（華映提供）

特別的是，在如今動畫圈幾乎全面數位化的情況下，《花綠青綻放之時》大量使用手繪動畫與定格動畫技術，甚至與法國動畫公司跨國合作。光是一場煙火戲，就靠50人拿針在黑紙上逐格戳出光點，再透過光影拍攝慢慢堆疊，讓煙火呈現出不同於CG的粗粒感與真實感。

導演四宮義俊坦言，現在很多商業動畫為了效率，都會用CG處理自然場景，但他反而更堅持「用手去畫」。他直言：「我不希望畫面變成誰來做都一樣。」甚至點出現在AI影像雖然越來越精準，卻也容易讓作品失去溫度與個性，「那些難以言喻的小小感受，能不能留在觀眾心裡，才是作品真正的價值。」

這份幾乎偏執的創作精神，也成功讓《花綠青綻放之時》闖進第76屆柏林影展主競賽單元，被不少影評盛讚是「這個AI時代最浪漫的動畫反擊」。《花綠青綻放之時》將於5月29日在台上映。