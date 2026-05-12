自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電影

（影）手繪對決AI！日導演花10年「手工做動畫」戳出夢幻煙火

〔記者鍾志均／綜合報導〕在AI、CG全面席捲動畫圈的時代，日本動畫電影《花綠青綻放之時》反其道而行，導演四宮義俊竟花了整整10年，用近乎「職人執念」的方式，一筆一筆、一步一步把電影「手工做出來」。

日本動畫電影《花綠青綻放之時》由導演四宮義俊花10年製作完成。（華映提供）日本動畫電影《花綠青綻放之時》由導演四宮義俊花10年製作完成。（華映提供）

從風吹草動、水波晃動，到煙火炸開的光點，全靠人力慢慢堆疊，甚至為了做出最真實的煙火畫面，劇組還動員約50人，用細針在黑紙上戳洞，硬生生把「煙火」戳出來，超狂製作過程曝光後，也讓不少動畫迷看傻直呼：「這根本不是拍電影，是在燃燒人生！」

《花綠青綻放之時》以創業330年的老字號「帶刀煙火店」為背景，描述面臨都市開發與強制遷移危機的煙火工廠裡，一對走上不同人生道路的青梅竹馬多年後重逢，並試圖完成傳說中的夢幻煙火「守破離」。青春、離別、地方消逝與夢想交錯，讓整部片不只是浪漫青春動畫，更藏著濃濃時代感。

日本動畫電影《花綠青綻放之時》以人力創作出煙火場景。（華映提供）日本動畫電影《花綠青綻放之時》以人力創作出煙火場景。（華映提供）

特別的是，在如今動畫圈幾乎全面數位化的情況下，《花綠青綻放之時》大量使用手繪動畫與定格動畫技術，甚至與法國動畫公司跨國合作。光是一場煙火戲，就靠50人拿針在黑紙上逐格戳出光點，再透過光影拍攝慢慢堆疊，讓煙火呈現出不同於CG的粗粒感與真實感。

導演四宮義俊坦言，現在很多商業動畫為了效率，都會用CG處理自然場景，但他反而更堅持「用手去畫」。他直言：「我不希望畫面變成誰來做都一樣。」甚至點出現在AI影像雖然越來越精準，卻也容易讓作品失去溫度與個性，「那些難以言喻的小小感受，能不能留在觀眾心裡，才是作品真正的價值。」

這份幾乎偏執的創作精神，也成功讓《花綠青綻放之時》闖進第76屆柏林影展主競賽單元，被不少影評盛讚是「這個AI時代最浪漫的動畫反擊」。《花綠青綻放之時》將於5月29日在台上映。

-->
你可能還想看 more
熱門關鍵字
文策院 林志玲 台灣第一名模 小禎 啦啦隊 草頭將整合行銷有限公司 歐吉尚 廖錦德 EMMA 廖峻 邱澤 八點檔 許瑋甯 母親節 史丹利 聶永真 台電 直播 全球OTT大獎 逐玉