泰國GL神CP二度來台 FayMay辣度升級

〔記者鍾志均／台北報導〕泰國GL圈人氣CP又要來了！靠著《夢中情緣》與《固執的愛》爆紅的新世代女女CP檔Fay Kunyaphat Na Nakorn與May Yada Watcharamusik，正式宣布將於7月18日在台北WESTAR舉辦「FayMay Wonderful Fan Meeting in Taipei」見面會。

「FayMay Wonderful Fan Meeting in Taipei」見面會主視覺。（Flux沐璨國際提供）

Fay與May近年憑藉高甜互動與自然化學反應，在亞洲GL市場人氣急速飆升，更被粉絲封為「晨曦女孩」。尤其《夢中情緣》播出後，兩人療癒又舒服的氛圍圈粉無數，如今二度訪台，也讓不少粉絲提前進入搶票備戰狀態。

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談到再次來台，Fay與May難掩興奮，直呼對台灣粉絲印象超深刻，「大家真的很可愛，也非常有禮貌。」其中最讓她們感動的，是粉絲親手寫的卡片，甚至還有人特地用泰文寫下應援內容，「每一句話都給了我們很多能量，真的很窩心。」兩人也坦言，上次來台灣根本還沒吃夠，「有太多美食了！真的很想多留幾天到處走走。」

這次見面會名稱特地取為「Wonderful」，Fay與May也親自解釋原因：「因為我們想把最棒的一切，全都送給粉絲。」她們感性表示，若沒有一路陪伴的粉絲，「FayMay就不會是現在的FayMay。」

Fay（左）與May（右）都是學霸，形象佳擄獲不少粉絲的心。（Flux沐璨國際提供）

過去總給人清新感的Fay，這次直接換上全黑深V連身禮服，若隱若現露出性感曲線；May則改走帥氣俐落路線，小露蠻腰搭配黑色套裝，兩人一柔一帥的反差視覺，瞬間讓社群洗版。

除了舞台演出，主辦單位也祭出超猛福利寵粉。VIP粉絲不只可參加2：1合照、Hi-Touch，還能獲得親簽海報、舞台親遞小卡；A區、B區也有合照、Hi-Bye與拍立得抽獎等福利，幾乎等於把「近距離戀愛感」直接開滿。

「FayMay Wonderful Fan Meeting in Taipei」將於5月20日中午12點在KKTIX正式開賣。

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