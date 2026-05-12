張凌赫、邊佑錫有5個神巧合 都曾「謊報1事」被爆料才承認

張凌赫（左）和邊佑錫演藝之路有很多神巧合。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕張凌赫與邊佑錫分別是中、韓演藝圈的當紅男神，最近兩人各有《逐玉》和《21世紀大君夫人》戲劇作品在網路上受到熱烈討論，意外發現兩人的演藝路上有不少「平行時空」的巧合，更有趣的是兩人的身高都一樣190公分，都曾做過「謊報」身高的事。

邊佑錫在《21世紀大君夫人》中飾演帥氣的理安大君。（翻攝自網路）

中國和南韓演藝圈中，身高180公分算是男星的標準配備，但當紅的張凌赫和邊佑錫都有190 公分的身高，不管和哪一位女明星搭戲都可以形成「最萌身高差」，硬是將男神門檻拉到新的天花板。

請繼續往下閱讀...

張凌赫是非科班出身的「理工學霸」。（翻攝自網路）

不過因為190公分的身高不容易找女明星搭戲，兩人都曾經有「謊報」身高。張凌赫的剛入行的官方身高為188公分，後來上節目承認自己的身高其實是190。而邊佑錫當模特兒的時候，經紀公司幫他標註的身高是187公分，後來被身高188的好友朱宇宰爆料，「邊佑錫比我還高！」他才承認自己的身高是190。

兩位男神除了190身高的巧合，張凌赫跟邊佑錫也都是非科班出身的「理工學霸」與「跨界模特兒」，張凌赫就讀於南京師範大學電氣工程專業，是標準的理工男，因在咖啡廳被星探發掘才意外出道。2010年以模特兒身分出道的邊佑錫，也非表演本科學生，直到2016年才轉換跑道成為演員。

兩人憑著帥氣的外型很快的在演藝圈竄紅，爆紅的密碼都是「純愛戰神」。邊佑錫2024年憑藉《背著善宰跑》中的癡情守護形象引爆全亞洲，成為「純愛男神」代表。張凌赫早期憑《蒼蘭訣》的「長珩仙君」走紅，其「溫柔且有原則」的正派形象圈內無數，去年在《愛你》飾演的中醫師「何蘇葉」，更以「把脈殺」被觀眾封為最帥的「純愛中醫師」。

張凌赫（左）和田曦薇演出古裝劇《逐玉》爆紅。（翻攝自網路）

今年更巧的是兩個人都以「契約婚姻」創下了驚人的網路話題量，創下演藝事業高峰。張凌赫在《逐玉》中飾演深情又腹黑的「武安侯」，和田曦薇飾演的殺豬女「樊長玉」假成親真相愛創下34億流量高峰，被封為「極品夫婿」。邊佑錫則在虛構君主制的《21世紀大君夫人》飾演氣質出眾的理安大君，與IU飾演的女財閥成熙周的「契約婚姻」在金錢與宮鬥中拉扯相愛，在南韓更創下13.3%的高收視。

邊佑錫（右）和IU主演的《21世紀大君夫人》話題不斷。（翻攝自網路）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法