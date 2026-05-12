陳沂開嗆前主播雞窩論 酸爆「高爾夫比較高級？」

網紅陳沂針對前財經主播發表的「高爾夫球場雞窩論」提出看法。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕今（12）網紅陳沂在社群發文槓上一名「前財經主播」，犀利指出發生活抱怨文無傷大雅，但不認同階級歧視，每個人接觸運動目的不同，不應存在「誰比誰高級」的優越感。

原來是前寰宇新聞主播張雅筑發文抱怨，喜愛的高爾夫球場「淪陷成雞窩」，質疑網美不讀書，只知道賣肉，在球場目的就是社交或者提高社經地位。發文一出，許多網友質疑張雅筑「厭女」，她則回應，認為被「賣肉網美」討論社經地位相當荒謬。豈料，網紅陳沂稍早也發文加入戰局。

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前主播張雅筑感嘆自己喜歡的運動高爾夫，現在球場很多人都不是為運動而去。（翻攝自臉書）

陳沂在文章中表示，這幾天有個前財經主播發文抱怨說：「最近高爾夫球場，都快淪陷成雞窩了」，指財經主播很喜歡打高爾夫球，卻覺得運動變味，「結果被炎上說她厭女」。她也提及張雅筑回應，沒覺得自己當主播是件了不起的事，「但被沒念書、賣肉的ㄔㄡˋ網美要來跟我討論社經地位，還是覺得荒謬到笑出來。」

喜歡打高爾夫球的陳沂認為，希望維持環境舒服沒什麼，不過她認為，無論為了什麼目的接觸運動，大家都是球友，何必互看不爽？陳沂舉例：「我有認識的人為了嫁入豪門，跑去學高爾夫球，後來真的嫁入豪門了，這故事聽起來超勵志的吧？」當然也有人空有夢想不努力，整天抱怨懷才不遇。

張雅筑在Threads上發言，認為球場變雞窩。（翻攝自Threads）

陳沂直言：「我覺得學高爾夫球無論是想釣凱子，穿漂亮的衣服拍拍照，或是在社群展現自己很高級的形象⋯⋯都ok啊！還是高爾夫球都是社經地位比較高的人，才會有這種階級感？」她同時自嘲打便宜匹克球都覺得球友人超友善，不會在那邊覺得誰比較高級欸，更調侃：「她說沒唸書賣肉的，我腦袋立刻聯想（雞的表情符號），根本膝反射怎麼辦？」

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