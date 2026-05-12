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娛樂 亞洲

百萬網紅遭雙重背叛 老公偷吃閨密還嗆「找妾伺候妳」

沉寂一年的百萬網紅阿桃，決定與渣男、渣女力拚到底。（翻攝自微博）沉寂一年的百萬網紅阿桃，決定與渣男、渣女力拚到底。（翻攝自微博）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國百萬網紅「阿桃」在網路沉寂一年，近日突然復出，更親揭遭老公與閨密雙重背叛。阿桃控訴老公出軌自己的助理兼閨密，而且還對她家暴、掀起財產糾紛、自媒體帳號遭霸佔，消息曝光後網友震驚，痛罵：渣男！

發生在阿桃身上的事情簡直比連續劇還誇張，今（12）日她透過微博帳號「卷晞笑霽」發布影片。她痛心疾首說，自己和老公相識10年，結婚7年，兩人的婚姻看起來很幸福，沒想到背後卻隱藏了一堆骯髒無比的噁心事。

因「給女兒準備99件嫁妝」系列影片爆紅的阿桃，因為外型神似女星關曉彤，吸粉無數。她先前停止更新長達1年，外界都以為她是賺夠錢，所以選擇退網，沒想到背後竟然隱藏許多不堪。阿桃說她被自己最信任的兩個人聯手背叛，因為情緒陷入低谷，所以才停止更新。

中國百萬網紅阿桃出面指控前夫與閨密的惡行。（翻攝自微博）中國百萬網紅阿桃出面指控前夫與閨密的惡行。（翻攝自微博）

原本在網路上取得成功的阿桃，為了發展事業，長期讓閨密擔任助手，兩人工作上形影不離，有時候夫妻間起齟齬也會向閨密傾訴。豈料，閨密竟然背著她和老公發展不正常關係，當她知道閨密變小三，還捉姦成功時，徹底崩潰。

去年12月，阿桃發現老公手機與車內留下可疑線索，之後掌握兩人開房間的證據，老公雖然極力否認，甚至反咬閨密一口，盡全力抹黑對方，讓阿桃一度懷疑，該不會是閨密從中作梗，加上阿桃與老公有10年感情又有孩子，她一度原諒老公。沒想到，原諒老公才短短3天，老公又和閨密勾搭上，甚至頻繁約會，讓阿桃決定徹底翻臉。

阿桃的老公認為自己偷吃是找了一個妾回來伺候阿桃，發言極其無恥。（翻攝自微博）阿桃的老公認為自己偷吃是找了一個妾回來伺候阿桃，發言極其無恥。（翻攝自微博）

提出離婚後，老公情緒失控，以菜刀威脅，還掐住阿桃的脖子恐嚇。害怕的阿桃躲進飯店，沒想到老公竟然帶著閨密上門挑釁。隨著氣候轉冷，阿桃有次回家拿衣服的時候，竟當場撞見老公和閨密在主臥室發生親密關係，還使用著過去兩人蓋的被褥，至此她徹底崩潰，但老公卻毫無羞恥心的說：「妳做大，她做小，我找個妾來伺候妳，不好嗎？」除此之外，老公還說自己追求的就是「出軌的快感」，氣炸阿桃。

網友得知此原委後群起撻伐，認為阿桃的丈夫簡直完全毫無尊重與底線，痛罵他是「渣男天花板」。婚姻破裂後，前夫竟然爭奪她經營5年的自媒體帳號，客戶資料、合作資訊吃乾抹淨，全都遭到控制。事跡敗露後，前夫竟還有臉恐嚇她，擔心更多內幕曝光。目前阿桃已經做好準備，決心和可能出現的謠言、攻擊一戰，她堅定地說：「我不會再沉默」。

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