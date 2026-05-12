王俐人否認賺翻了 登SWAG後債主狂追 崩潰：怕被帶去山上

王俐人在SWAG做伸展操。（翻攝自SWAG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕49歲女星王俐人因登上成人平台SWAG掀起熱烈討論，她自曝背債1500萬元，雖然先前傳出她大賺800萬元，但王俐人否認，更指債主以為她有錢了，紛紛上門討要，讓她憂心自身安全。

王俐人二度登上SWAG，掀起熱烈討論。（資料照，SWAG提供）

根據《TVBS》報導指出，許多債主以為王俐人靠上SWAG大賺一票，不但上門詢問，甚至跟拍，讓她擔心住處曝光，更害怕有人會在家門口堵她。王俐人恐懼：「把我綁架，萬一帶到山上把我殺了？」透露心中惴惴不安。

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王俐人否認自己賺到很多錢。（資料照，王俐人提供）

王俐人二度登上SWAG，同時開啟IG訂閱功能，對她身負千萬債務並無多大幫助，她上陶晶瑩節目時就曾否認自己賺翻了，更否認賺到6位數。先前曾強調不會拍成人影片的王俐人，仍獲得SWAG青睞，希望能與她長期合作，但根據《TVBS》報導，王俐人認為SWAG就是直播平台，節目畫面如何呈現，仍與平台討論中。

王俐人再三強調自己根本沒有「賺翻了」，哀求債主們不要心急，更不要影響到她人身安全，她真的很害怕有人賭在她家，或綁架她。

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