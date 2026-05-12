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娛樂 日韓

韓流大軍空降華山！玟赫、鄭鎬泳、南珉貞來台「福利全公開」

韓國文化觀光大展將於15日至17日在華山 1914 文化創意產業園區東2館盛大舉行。（韓國觀光公社提供）韓國文化觀光大展將於15日至17日在華山 1914 文化創意產業園區東2館盛大舉行。（韓國觀光公社提供）

〔記者鍾志均／台北報導〕「2026韓國文化觀光大展」將於5月15日至17日在華山1914文化創意產業園區盛大登場，這次不只把南韓街頭美食、K-Beauty、音樂劇、韓流明星全搬來台北，還直接祭出超狂福利，根本像大型旅行先修班。

其中，MONSTA X成員玟赫才剛結束演唱會不久，他火速宣布回歸，這回不唱歌改開Talk Show，要親自分享私藏南韓景點、美食與旅遊路線。消息曝光後，立刻讓MONBEBE（粉絲名）嗨翻，狂喊：「台灣根本快變MONSTA X第二故鄉！」

韓國男團嘉賓MONSTA X 成員玟赫、鄭鎬泳主廚、啦啦隊成員南珉貞及《嗨！營業中》大來賓見面活動資訊。（韓國觀光公社提供）韓國男團嘉賓MONSTA X 成員玟赫、鄭鎬泳主廚、啦啦隊成員南珉貞及《嗨！營業中》大來賓見面活動資訊。（韓國觀光公社提供）

除了男神空降，近期因《黑白大廚2》、《拜託了冰箱》人氣狂飆的「白湯匙主廚」鄭鎬泳也將親自下廚，現場直接料理韓式美食，讓民眾不用飛南韓就能吃到道地手藝。在台灣人氣超高的啦啦隊女神南珉貞，則會帶來舞蹈演出，還會以「台妹小南」身分分享南韓中部私房景點與療癒旅行路線。

更猛的是，人氣實境節目《嗨！營業中》也將有神秘嘉賓現身，現場分享南韓旅遊趣事與節目幕後花絮，讓不少粉絲提前開始猜「到底是誰要來」。

這次大展不只追星，現場還打造「K-Street Food」韓式街頭美食區，能試吃南韓小吃、體驗韓文姓名鑰匙圈、個人色彩診斷、傳統酒試飲、濟州巧克力柑橘片DIY等活動，甚至還有17款超有質感的南韓人氣紀念品同步展出，包括朝鮮王室靈感紅酒塞、乾青魚祈福鈴鐺、王朝實錄海報等，韓味濃到像直接穿越到首爾。

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