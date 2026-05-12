邱澤母親節「拿2束花回家」藏深意 許瑋甯現身甜笑解密

許瑋甯去年生下兒子，今年碰上她人生第一個母親節。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯去年生下兒子，今年碰上她人生第一個母親節，今出席手機品牌活動，提到母親節當天約了一群好友以及好友的媽媽們，約莫20人的「媽媽軍團」來慶祝，老公邱澤則是結束工作後，帶了2束花回家，許瑋甯甜蜜笑說：「一束幫兒子送的，一束他自己送的。」相當浪漫啊。

在母親節的聚會上，她10個月大的兒子一點都不害羞，「他對人充滿著好奇，都會主動去打招呼，對所有的事情、所有的人都會靠近，想要去觀察對方，對方只要有回應他就會笑，也會給抱」，她形容兒子個性很著急，成長速度很快，目前已經會走了。

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許瑋甯去年生下兒子，今年碰上她人生第一個母親節。（記者潘少棠攝）

許瑋甯還當場模仿起兒子的idol笑容，打趣稱他不到1歲就會「自己營業」，偶爾旁邊沒有任何人了，兒子還會繼續笑，「我就會幫他捏捏臉說可以冷靜了。」但這樣外向個性與她和邱澤2個內向人相差甚遠，她說：「寶寶是個急性子，平衡我們兩個速度比較慢的人。」

被問到兒子比較黏媽媽還是爸爸？許瑋甯先是搶答「我」，後來解釋兒子其實對爸媽都很黏，「只是最後還是會回到我身上。因為現在他們有分離焦慮，跟媽媽的黏著度會稍微高一點。」如今兒子已經會叫爸爸、媽媽，「他如果叫爸爸，爸爸沒有聽到，他就會再轉成媽媽，他要確定都有回應，他都會抓1個，很執著」。

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