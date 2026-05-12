金曲歌后現身了！秀蘭瑪雅消失多年近況曝光 合體王建傑洩真實狀態

〔記者邱奕欽／台北報導〕64歲「情歌王子」王建傑即將舉辦人生首場大型個人演唱會，近日更與淡出多年的「金曲歌后」秀蘭瑪雅驚喜合體拍片宣傳，2人最新近況曝光後，立刻掀起粉絲回憶殺，尤其秀蘭瑪雅氣色極佳、狀態凍齡，更讓不少網友驚呼完全看不出歲月痕跡。

秀蘭瑪雅（左）罕見同匡王建傑，2人消失多年再露面令粉絲們又驚又喜。（翻攝自臉書）

曾因身體不適一度淡出螢光幕，長達5年鮮少公開露面的秀蘭瑪雅，前年才暌違22年再度演出8點檔，如今再度現身替好友王建傑站台，也讓外界相當驚喜。畫面中，秀蘭瑪雅身穿白色典雅洋裝，搭配珍珠鑲鑽領飾與長耳環，整體造型溫柔又有氣質，一頭深色長髮綁成低馬尾，臉上妝容淡雅，氣色紅潤自然，整體狀態看起來相當不錯。

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王建傑則透露，這次演唱會取名「傑然不同」，不只是演唱會名稱，更像自己人生的縮影，他感性表示過去總是在秀場、商演，或別人的演唱會擔任嘉賓，如今終於迎來真正屬於自己的大型舞台，心情百感交集，「一路走來經歷很多階段，現在回頭看，真的和以前截然不同。」

此外，王建傑此次也首度與秀蘭瑪雅合作合唱，他笑說「不知道我們有蹦出什麼樣的火花！」秀蘭瑪雅則親自向粉絲喊話，邀大家猜猜2人將會合唱哪首歌，久違公開露面的秀蘭瑪雅，再度現身也讓不少老歌迷相當感動。

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