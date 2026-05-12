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娛樂 日韓

金彬宇凌晨開趴挨轟 一句「我這裡1樓」引爆韓網怒火

金彬宇凌晨1點還開跳舞派對，噪音聲響大到擾人清夢。（翻攝自IG）金彬宇凌晨1點還開跳舞派對，噪音聲響大到擾人清夢。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕44歲南韓演員金彬宇於2001年經過超級模特兒選拔出道，2015年嫁給企業家圈外老公，育有1子1女。近日她爆出擾民負面新聞，鄰居指控她凌晨1點還開跳舞派對，噪音聲響大到擾人清夢，沒想到金彬宇沒有道歉，反而嗆聲「我這裡是1樓」。

11日晚間，金彬宇在社群開直播嗨放音樂，還時不時來個大跳，戴著眼鏡的金彬宇看起來非常開心，由於當時時間已經接近凌晨1點，留言區有人質疑她的音樂聲響是否會形成噪音影響鄰居。看到留言的金彬宇當時囂張的反駁：「我這裡是1樓」，引發網友不滿，批評聲浪也不斷擴大。

網友提醒金彬宇深夜放音樂可能擾民，她沒有道歉，反而嗆聲「我這裡是1樓」。（翻攝自IG）網友提醒金彬宇深夜放音樂可能擾民，她沒有道歉，反而嗆聲「我這裡是1樓」。（翻攝自IG）

這段直播被瘋狂轉發後，引來網友痛批「就算是在1樓，透過共振也有可能傳到樓上」、「超沒常識的行為」、「就算在1樓，凌晨開音樂跳舞，超沒禮貌」。看到網友的批評，金彬宇透過社群致歉，表示自己思想短淺，正在深刻反省中，以後會更加注意。

網友對她的道歉並不接受，還留言繼續批評：「年紀那麼大了還這麼沒常識」。

金彬宇事後發文道歉（下圖為中文翻譯）。（本報合成圖，翻攝自IG）金彬宇事後發文道歉（下圖為中文翻譯）。（本報合成圖，翻攝自IG）

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