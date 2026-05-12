台灣內容三線齊發 坎城影展與市場展同步出擊

〔記者許世穎／綜合報導〕全球影視盛會坎城影展與坎城電影市場展於當地時間今（12）日同步登場，台灣今年共有多部作品入圍、入選不同單元，不僅經典電影《魯冰花》修復版重返坎城大銀幕，XR作品《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》也入圍沉浸式競賽單元，漫畫《黎明前的回聲》與電影《懸日掛月》同樣挺進市場展，展現台灣內容跨足影視、漫畫與沉浸式科技的國際能量。

《魯冰花》數位修復版將在本屆坎城影展登場。（國家影視聽中心提供）

其中最受矚目的，莫過於曾感動無數觀眾的台灣經典電影《魯冰花》。該片此次入選坎城影展「經典單元」，以修復版本重返國際舞台。《魯冰花》當年不僅勇奪金馬獎最佳女配角與最佳電影插曲，也曾於柏林影展獲得兒童電影單元獎項及聯合國教科文組織人道精神特別獎，如今再度前進坎城，也讓台灣電影經典重新被世界看見。

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台、英、法合製的《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》入圍坎城影展沉浸式競賽單元。（文策院提供）

另一方面，台灣沉浸式內容今年也在坎城傳出捷報。由台、英、法共同製作的《與火共舞：王羽佳鋼琴藝術沉浸展》入圍坎城影展沉浸式競賽單元，作品結合XR與實景娛樂技術，透過多感官體驗重新詮釋古典音樂，展現台灣內容結合科技與藝術的創新實力。

漫畫IP方面，狼七作品《黎明前的回聲》則入選坎城電影市場展「Shoot The Book!」單元，更是本屆唯一入選的亞洲作品。該單元聚焦具影視改編潛力的出版IP，顯示台灣漫畫在國際市場的開發潛力備受關注。

此外，由《某某》導演呂柏勳執導的《懸日掛月》，也入選市場展「HAF Goes to Cannes」單元。該片為台灣與新加坡合製作品，近年陸續入選柏林電影市場與香港亞洲電影投資會等國際提案平台，被視為備受矚目的華語新銳作品之一。

文策院董事長王時思今年也親自率團前進坎城。她表示，今年除了首度參與沉浸式市場展，也特別關注台灣漫畫IP的國際發展，「身為台漫迷，看到《黎明前的回聲》入選真的非常振奮，也期待未來能有更多影視改編可能。」

除了作品入選外，文策院今年也積極推動台灣沉浸式產業國際化，將在坎城舉辦沉浸式提案工作坊與產業放映會，展出多部XR作品，包括曾入圍威尼斯影展沉浸式競賽的《DARK ROOMS》、於奧地利林茲電子藝術節展出的《DRIFT IN TIME》，以及AI影像創作作品《摩登時代》等。

台日合製愛情片《鼠一般的你》，改編自吉本芭娜娜小說，由岸井雪乃（左）與曾敬驊主演。（文策院提供）

坎城電影市場展的台灣館今年同樣集結多部話題作品，包括由曾敬驊主演、改編自吉本芭娜娜小說的台日合製愛情片《鼠一般的你》，以及「春風」洪瑜鴻、黃奇斌主演的《死亡賭局》，還有延續人氣恐怖IP的《粽邪4：坤蒂拉娜》，持續向國際市場展現台灣類型電影的創作能量。

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