「張家輝兒子」入圍全球OTT大獎最佳新人 還當了劉俊謙師弟

〔記者許世穎／綜合報導〕由釜山影展與韓國廣電推廣協會主辦的「全球OTT大獎」今（12）日公布入圍名單，香港新生代演員曾向鎮憑影集《絕命法官》入圍「最佳新人獎」，同時也宣布加入大思娛樂，成為劉俊謙、蔡思韵同門師弟，雙喜臨門。

曾向鎮（中）在影集《絕命法官》飾演影帝張家輝（右）的兒子。（大思娛樂提供）

曾向鎮在《絕命法官》中與張家輝、鮑起靜、蔡思韵、朱栢康等實力派演員同台飆戲，飾演張家輝的兒子。劇中他原本是品學兼優的學生，卻因氣喘發作意外撞死黑幫老大之子，進而引爆一連串無法挽回的悲劇，也讓張家輝飾演的父親一步步墜入深淵。

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得知入圍消息後，曾向鎮難掩激動，第一時間笑喊：「爸，我入圍了！」他也感性表示，無論戲裡戲外，張家輝與鮑起靜都給了他極大照顧，「家輝哥和鮑姐在戲裡戲外都把我當成親生兒子和外孫看待，給了我很大的安全感。這次入圍對我是莫大的鼓勵，謝謝監製與優酷平台，我會繼續努力拍攝更多作品。」

曾向鎮（後右二）正式宣布加入「大思娛樂」，成為劉俊謙（前）、蔡思韵（左二）的同門師弟。（大思娛樂提供）

除了入圍捷報外，曾向鎮也正式加入大思娛樂，成為劉俊謙與蔡思韵的師弟。談到同公司的蔡思韵，他特別感謝對方一路照顧，「我們畢業於同一所學校，不論戲裡戲外她都是我的學姐，在拍攝現場有她在，真的讓我感到很有安全感。」

曾向鎮演出作品包括《最佳利益》系列、《整形過後》等，人氣逐漸攀升。（大思娛樂提供）

曾向鎮出生於香港，後來赴台就讀北藝大戲劇系，2023年起陸續參與戲劇演出，作品包括《最佳利益》系列、《整形過後》等。近年則因在BL影集《某某》中飾演冷峻深情的「江添」人氣暴漲，受到大批觀眾關注，被視為香港新生代演員中的潛力新星。

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