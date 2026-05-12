《穿著Prada的惡魔2》彩蛋塞爆導演怕觀眾「看到煩」 還暗示第3集有機會

〔記者許世穎／綜合報導〕時尚經典續篇《穿著Prada的惡魔2》上映後叫好叫座，短短兩週票房就已超越20年前首集《穿著Prada的惡魔》首集總票房，當被問到是否認為米蘭達與《伸展台》雜誌的故事終於畫下句點時，導演大衛法蘭克笑說：「我以前也說過『絕不再拍』，結果現在我們還是回來了。所以我現在絕對不會再說『絕不』了。」

《穿著Prada的惡魔2》上映後叫好叫座。（二十世紀影業提供）

事實上，導演法蘭克早就知道這部時尚喜劇終究有機會推出續集，畢竟2006年首集全球票房高達3.26億美金（約台幣102.85億元），只是他認為一切必須「天時地利人和」，尤其關鍵在於梅莉史翠普是否願意回歸飾演傳奇總編米蘭達。

請繼續往下閱讀...

這次除了梅莉史翠普之外，安海瑟薇、艾蜜莉布朗與史丹利圖奇也全數回歸。導演法蘭克接受《綜藝》訪問時引用安海瑟薇的比喻形容這次合作：「就像樂團重新集合推出新專輯再開巡演，觀眾當然想聽新歌，但也期待那些經典老歌，所以我們必須在新故事裡，巧妙加入舊元素。」

導演透露，續集在安排大量「致敬梗」時其實非常小心，包括開場安海瑟薇飾演的小安刷牙畫面、路邊攤販拿著兩條一模一樣皮帶等細節，都是後期才加入的彩蛋。而像「天藍色毛衣」與「有百萬女孩願意搶這份工作」等經典台詞，也都有重新出現。

導演擔心如果彩蛋太多，觀眾反而會被惹毛。（二十世紀影業提供）

不過他坦言：「如果彩蛋太多，觀眾反而會被惹毛。」因此團隊後來還刻意刪掉部分致敬橋段。片中最重要的「回歸台詞」，莫過於米蘭達再次說出招牌名句「That’s all.（就這樣）」。法蘭克認為那是全片最關鍵的一場戲，「這不只是彩蛋，更是整部電影情感與劇情真正匯聚的時刻。」

導演也特別提到片中於《最後的晚餐》前展開的重頭戲。他透露，劇組原本曾考慮直接到達文西真跡所在地拍攝，但館方拒絕讓他們在畫前安排燭光晚宴，因此最後只能重建場景，「但我因此有很多時間待在真正的《最後的晚餐》前，那種感受太震撼了。你站在一幅600年前的畫作前，依然會被感動。我認為沒有比這更能象徵『人類文明成就』的東西。」

法蘭克表示，這次續集最大的不同，是不再只從小安的視角出發，而是讓觀眾真正看見米蘭達眼鏡背後的真實模樣，包括她回到家、與新丈夫之間的對話。「如果她只是當兩小時冰山女魔頭，那會很有趣，但不夠深刻。」他認為，真正吸引人的，是一名70多歲、仍站在業界頂端的女人，開始思考自己的成就與價值，「她會開始問：『這一切值得嗎？我何時該停下來？』」

導演大衛法蘭克透露，這次的梅莉史翠普和20年前完全不同。（二十世紀影業提供）

他也透露，這次的梅莉史翠普和20年前完全不同，「第一集時，她幾乎整天都活在米蘭達角色裡，和安、艾蜜莉私下也保持距離。但現在20年過去了，她們像失散多年的女兒一樣親近，所以拍攝現場氣氛輕鬆很多，她玩得非常開心。」

至於未來是否還會有《穿著Prada的惡魔3》？法蘭克顯然已經不像以前那麼抗拒，「花了20年才拍出這一集，但我以前說『絕不再拍』，現在我們還是回來了。」他笑說：「如果未來還有機會再和這群演員相處幾個月，我當然非常樂意。」《穿著Prada的惡魔2》全台持續熱映中。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法