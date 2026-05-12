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娛樂 日韓

（影）「音源女王」韶宥驚傳拍攝意外 帶傷硬撐返工畫面太心疼

韶宥拍攝MV時發生意外，竟從手扶梯滾落，緊急送醫。（翻攝自IG）韶宥拍攝MV時發生意外，竟從手扶梯滾落，緊急送醫。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕曾是南韓傳奇二代女團「SISTAR」成員的韶宥，近日推出第3張迷你專輯《Off Hours》，在拍攝MV時，韶宥發生意外，竟從手扶梯滾落，緊急送醫，全程被團隊記錄下來，嚇壞歌迷。

韶宥近日推出第3張迷你專輯《Off Hours》。（翻攝自IG）韶宥近日推出第3張迷你專輯《Off Hours》。（翻攝自IG）

韶宥擁有極具辨識度的沙啞空氣感唱腔，近期她釋出拍攝新歌MV的幕後花絮，卻出現她發生意外的瞬間。MV中有一場需要搭乘電扶梯移動的場景，豈料韶宥一時重心不穩，整個人往下滾。由於事發突然，工作人員緊急尋找替代方案，敬業的韶宥在醫院觀察2小時候，立刻返回工作崗位。

釋出拍攝新歌MV的幕後花絮出現她跌落手扶梯畫面。（翻攝自YouTube）釋出拍攝新歌MV的幕後花絮出現她跌落手扶梯畫面。（翻攝自YouTube）

醫院方面指韶宥有挫傷，但自己記不起滾下瞬間怎麼一回事，就連跌落時自己有尖叫也記不得。雖然身上帶著傷，韶宥仍惦記工作，她不顧身體疼痛，仍然堅持要拍完捷運站畫面，所以沒等到CT結果出爐，就先行離開醫院。好在MV順利拍完，花絮公開後，粉絲心疼說：｢嗚嗚，韶宥辛苦了」。

心繫工作的韶宥即使帶傷仍堅持拍完MV捷運站畫面。（翻攝自YouTube）心繫工作的韶宥即使帶傷仍堅持拍完MV捷運站畫面。（翻攝自YouTube）

2014年韶宥與鄭高基合作《Some》奪下多個音樂節目冠軍，奠定「音源女王」地位，更曾為《鬼怪》、《雲畫的月光》等多部人氣韓劇演唱影視原聲帶（OST）。

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