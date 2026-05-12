前女團成員開直播前發現母親猝逝 多次入夢罵她

翁彤薰自女團畢業後，現在以個人身分推出EP《精神時報》。（記者陳奕全攝）

〔記者陳慧玲／台北報導〕曾經待過女團AKB48 Team TP（現改名TPE48），也參加過選秀節目《DD52》的「Lavi」翁彤薰，自女團畢業後，現在以個人身分推出EP《精神時報》，今（12日）出席記者會，她談到很欣賞9m88，更夢想能和冰球樂團合作。

翁彤薰自女團畢業後，現在以個人身分推出EP《精神時報》。（記者陳奕全攝）

3歲就曾以童星身分拍過廣告，翁彤薰也演過公視的影集，透露過去是去醫院探病奶奶，沒想到被星探發掘，媽媽原本不同意她進演藝圈，但經紀人最後拜託醫院護理長幫忙聯繫轉達，也讓翁彤薰有機會參與演藝工作。

請繼續往下閱讀...

翁彤薰自女團畢業後，現在以個人身分推出EP《精神時報》。（記者陳奕全攝）

談到媽媽，翁彤薰透露，3、4年前她還在女團時，某次要開直播前，發現媽媽房間怎麼那麼暗，後來發現媽媽猝逝家中，急救人員到場後也告知她「來不及了」，讓她好一段時間走不出來。母親過世後，翁彤薰多次夢見媽媽，卻總是被罵，並沒有外界想像的夢裡母女擁抱落淚等感人畫面。她說如今想起媽媽，心中已經不太會有波瀾，「但至少我覺得是健康的，我已經接受她離開。」

翁彤薰自女團畢業後，現在以個人身分推出EP《精神時報》。（記者陳奕全攝）

5月19日是翁彤薰生日，今公司也送上蛋糕和花提前幫她慶生，除了創作唱歌，她也希望有機會繼續演戲。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法