王齊麟愛妻崩潰了！陳詩媛當媽認「沒睡飽過」 深夜吐憔悴近況

〔記者邱奕欽／台北報導〕啦啦隊前女神「十元」陳詩媛今年3月為「奧運羽球金牌國手」王齊麟誕下兒子Rally，升格新手媽媽的她昨（11日）首度鬆口育兒真實狀態，坦言自己「真的很難有睡飽的一天...」長期熬夜擠奶、照顧寶寶，甚至讓她忍不住崩潰喊「照鏡子都覺得好疲憊。」

陳詩媛分享育兒真實狀態，透露長期熬夜照顧兒子讓氣色變差。（組合照，翻攝自IG）

陳詩媛才剛迎來人生第一個母親節，近日在IG上傳短片分享當媽後的生活變化，她坦言因為半夜經常需要起床擠奶與照顧孩子，長時間睡眠不足，整個人氣色變得蠟黃又暗沉，「最近整個人蠟黃又暗沉，照鏡子都覺得好疲憊。」不過，她也透露近期開始靠亮白保濕保養，試圖改善熬夜造成的憔悴感。

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雖然，陳詩媛自認狀態變差，但粉絲們卻完全不買單，紛紛留言大讚「還是跟以前一樣漂亮」、「根本看不出疲憊」、「像18歲」、「美少女媽媽」、「新手媽媽辛苦了！」不少人也心疼她身為新手媽媽的不容易。

事實上，陳詩媛先前也曾感性分享初為人母的轉變，坦言母愛並非一瞬間爆發，而是在陪伴兒子的過程中慢慢累積，「在兒子身邊，渺小的我也變得巨大（他爸是超巨大）」，甜蜜字句也讓不少粉絲感受到她與王齊麟一家三口的幸福氛圍。

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