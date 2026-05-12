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娛樂 最新消息

李沐簽新東家遭疑「臉蛋變高級」 老闆許瑋甯超有智慧回應了

許瑋甯今年升格當經紀公司老闆。（記者潘少棠攝）許瑋甯今年升格當經紀公司老闆。（記者潘少棠攝）

〔記者蕭方綺／台北報導〕許瑋甯今以首位明星夥伴身份出席手機品牌活動，話題不免俗帶到手機會有的拍照功能，除了聊到她和邱澤10個月大的兒子之外，也有她升格老闆後，旗下藝人李沐被網友發現「臉蛋變高級」一事。許瑋甯的回答相當有智慧，她說：「女生30歲之前的容貌是父母給你的，30歲之後，是你自己沉澱出來的，她現在剛好就是正在綻放的時候。」

許瑋甯剛認識李沐，是2019年拍《誰是被害者》之際，當時李沐是初次演戲的新人，許瑋甯說：「算是她很小的時候就看過，我覺得她慢慢隨著人生經歷在成長，樣貌也隨著她的經歷變漂亮，我覺得很好啊。」認為她現在是最漂亮的時刻。

而她今年升格當經紀公司老闆，她坦言經營公司就像多照顧了一個孩子，投入的心力其實沒有差別，也更考驗時間分配能力，並認為當老闆和過去單純當演員時的挑戰完全不同，「現在要更設身處地站在藝人的角度思考，不管是工作選擇、情緒狀態，還是她們的需求，我都會很在意。」

她目前旗下簽約藝人清一色都是女生，暫時還沒遇到有緣分合作的男藝人。至於是否會簽下老公邱澤？她則笑回：「我們不會互相干涉。」

許瑋甯當了媽媽之後，變得很愛拍小孩。（記者潘少棠攝）許瑋甯當了媽媽之後，變得很愛拍小孩。（記者潘少棠攝）

另外談到幫寶寶拍照，許瑋甯自認當了媽媽之後，的確變得很愛拍小孩，有時候不小心按下10連拍，自嘲：「大致上看起來都一樣，只有媽媽才能看出細節。」被問和邱澤比起來誰拍照技術比較好？許瑋甯馬上搶答「當然是我」，還補充說邱澤有著直男視角，都認為真實的角度最好看，「但我自己是不會這樣拍啦！」

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