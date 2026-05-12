樂天女孩爆黑箱爭議！藍波發聲吐實內情反擊「女兒靠爸晉級」

藍波（左）駁斥小女兒咩咩（右）參加樂天女孩徵選「靠爸晉級」。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／ 綜合報導〕樂天女孩年度海選近日爆出「簽約才能晉級」爭議，引發外界質疑選拔公平性，除了韓籍應援女孩金世星落選掀起討論外，藝人藍波的小女兒咩咩參賽，也遭網友質疑「靠爸晉級」。對此，藍波親自出面吐露內情，強調自己早已主動避嫌。

根據《鏡週刊》報導，此次樂天女孩海選吸引超過400名女孩報名，不少參賽者原本以為只要憑實力與表現，就有機會成為啦啦隊成員，沒想到後續卻傳出部分女孩在面談時，被告知若想持續晉級，可能需要簽下全經紀約。爆料者透露，即便簽約，也不代表最終一定能加入樂天女孩，讓部分參賽者認為活動從單純選拔，變成經紀公司挑人簽約的場合，甚至直呼有種「被騙進來」的感覺。

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事實上，在簽約爭議爆發前，韓籍應援女孩金世星未能晉級複賽時，就已有不少粉絲質疑選秀存在黑箱；由於金世星外型亮眼、人氣不低，落選結果令不少支持者相當意外，再加上當時傳出藍波的小女兒咩咩也有參加海選，外界開始出現「靠關係晉級」與「內定名單」等聲浪，讓整場海選爭議持續延燒。

面對質疑，藍波則親自出面澄清，表示自己過去雖曾多次擔任選秀評審，也確實收到此次海選邀請，但因得知女兒有報名參賽，為避免外界誤會，他早已主動婉拒評審工作，希望女兒能靠自身能力公平競爭，他坦言不希望因自己的身分，讓女兒承受不必要壓力與批評，因此才選擇提前避嫌。

此外，也有網友發現咩咩的名字未出現在初選名單中，藍波則解釋女兒此次是以本名「陳羽柔」報名，因此外界第一時間未認出。藍波也透露，自己多年以前因家庭因素已改從母姓，從原名「藍博豪」改為「陳博豪」，兩個女兒也一同改姓，只是藝名「藍波」使用多年，因此未特別公開此事。

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