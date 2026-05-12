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娛樂 亞洲

短劇男神爆耍大牌 放鳥劇組黑歷史連環爆 女主角也遭殃

中國短劇演員王譯磊放劇組鴿子，被戲稱「短劇鴿王」。（翻攝自IG）中國短劇演員王譯磊放劇組鴿子，被戲稱「短劇鴿王」。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕中國27歲短劇男神王譯磊因於2023年演出短劇《主婦的反擊》一炮而紅，之後陸續演出《燼上月光》、《像煙花依樣燦爛》、《月染愛人》、《雪落時逢你》。或許是走紅之後讓他有了大頭症，近日傳出王譯磊竟然放劇組鴿子，讓全劇組停擺無法拍攝，女主角更被迫調整檔期，造成超過10萬人民幣（約新台幣47萬元）損失。

近期正在拍攝《殺死那個春夜》的王譯磊，開拍前突然反悔，但劇組表示，雙方早在4月27日已完成確定合作，且於5月9日提交完整劇本。王譯磊工作團隊曾經對劇本有意見，提出修改建議，劇組也承諾會重視他的建議，但王譯磊卻在原訂好的拍攝時間5月10日搞失蹤。

王譯磊指劇組並未提供完整劇本，但他在航班起飛前兩小時才通知，造成劇組損失。（翻攝自IG）王譯磊指劇組並未提供完整劇本，但他在航班起飛前兩小時才通知，造成劇組損失。（翻攝自IG）

王譯磊原本預計搭乘飛機與劇組會合，沒想到航班起飛2小時前，他突然以「對劇本不滿意」為由拒絕登機，然後就失去聯絡，劇組上上下下大傻眼。

由於王譯磊林時放劇組鴿子，導致拍攝工作全面停擺，女主角鄧靈樞更被迫調整檔期，劇組無奈做出決定臨時更換男主角並延後兩天開機。對劇組的指控，王譯磊工作室回應，團隊始終堅持「確認完整劇本才簽約」原則，但劇組直到開機前一日還沒提供「可拍攝的完善劇本」，故無法進組拍攝，並尊重劇組更換演員的決定。

中國短劇行業都知道王譯磊經常突然放鴿子，理由有時候很誇張。（翻攝自IG）中國短劇行業都知道王譯磊經常突然放鴿子，理由有時候很誇張。（翻攝自IG）

網友爆料王譯磊開機前爽約劣跡累累，至少有5次到開機前才消失的紀錄。有導演指他曾經以「扭傷脖子」為由拒絕演出，同時拒絕退還訂金，被業界稱為「短劇鴿王」。王譯磊支持者認為，短劇行業本來就存在「邊拍邊改」的現象，認為王譯磊要求完整劇本才是展現出專業。

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