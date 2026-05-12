李進良被爆有「女朋友們」！小禎幽默曝內情神吐槽：他更怕被偷拍

小禎今日擔任公益大使。（記者胡舜翔攝）

〔記者林欣穎／台北報導〕小禎今（12）日擔任公益大使，出席全聯與婦女救援基金會合作的兒少暴力防治計畫公益零錢捐記者會。近期醫美偷拍風波延燒，前夫李進良開設的醫美診所更為此先請專家到診所做全面檢查自清，小禎今被問及此事幽默表示：「阿良比任何人更怕被偷拍吧！」

小禎過去與李進良有過一段婚姻，李進良過去曾多次被偷拍私生活，他在「被偷拍」上也算是苦主，小禎也幽默表示他一定比任何人都怕被拍，也算間接挺前夫，並提到自己做醫美幾乎是去李進良的診所，目前生活中沒遇過偷拍事件，但也自省應該要更機靈注意。

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被問到女兒Emma是否有戀愛腦？小禎則認為Emma很人間清醒。（記者胡舜翔攝）

女兒Emma日前上阿公胡瓜的YT節目，毒舌爆料爸爸李進良有「女朋友們」，小禎則大笑回：「應該是吧，可能她有看過」，至於女兒是否有戀愛腦，小禎則認為Emma很人間清醒，並說她有的朋友還會請教Emma兩性相處之道，「像她曾經建議不要在曖昧的時候，把心放在同一個人身上，在交往前要多看，讓自己多一點機會。」小禎也說Emma經驗應該沒有豐富才對，可能多少有從爸媽身上取經。

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